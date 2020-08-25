Bakan Yardımcısı Özkaldı, Malazgirt'teki kutlama alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Malazgirt'teki kutlama alanında incelemelerde bulundu.

Etkinlikler için kente gelen Özkaldı, kutlamaların yapılacağı 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park ve Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'ndaki alanı gezdi.

Özkaldı, incelemelerinin ardından beraberindeki Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ile ilçe merkezindeki esnafı ziyaret

Başkan Altın'ı makamında ziyaret eden Özkaldı, belediye çalışmalarını izledikten sonra İlçe Kaymakamı Emre Yalçın'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Özkaldı, bu süreçte yoğun çalışma yürüten Kaymakam Yalçın ve Başkan Altın'a teşekkür etti.