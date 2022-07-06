Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır

06.07.2022 15:07

Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazırTARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kurban Bayramında talebi karşılamaya yetecek kurbanlığın olduğunu söyleyerek, "Ayrıca bizim Et ve Süt Kurumumuzun kalan hayvanlar ile ilgili bir tedbiri var.

Bakan Yardımcısı Pakdil: Et ve Süt Kurumumuz, kalan kurbanlıkları değerlendirmeye hazır

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kurban Bayramında talebi karşılamaya yetecek kurbanlığın olduğunu söyleyerek, "Ayrıca bizim Et ve Süt Kurumumuzun kalan hayvanlar ile ilgili bir tedbiri var. Eğer vatandaşımız kestirmek, satmak isterse kurumumuz hazır. Ulaştıkları takdirde hayvanları değerlendirmeye hazır bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Belediyesi Kurban Satış ve Kesimhane Yerini gezdi. Pakdil, talebi karşılamaya yetecek hayvanın olduğunu belirterek, "Küçükbaşta son günlere kalan hatta bayramın 1'inci, 2'nci gününde de pazarlaması yapılabilecek hayvanlar var; ama yetiştiricilerimiz büyükbaşta satışlardan memnun görünüyor. Ayrıca bizim Et ve Süt Kurumumuzun da kalan hayvanlar ile ilgili bir tedbiri var. Eğer vatandaşımız kestirmek, satmak isterse kurumumuz hazır. Ulaştıkları takdirde hayvanları değerlendirmeye hazır bekliyoruz" dedi.

'EHİL OLMAYAN BIÇAĞI ELİNE ALMASIN'

Kurban kesimi sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıda bulunan Pakdil, "Ehil olmayanlar bıçağı eline almasın. Hayvanlar küpeli mi, pasaportu yanında mı sorulmalı. Burada yetkili veteriner arkadaşlar var; bir endişeleri olduğunda gidip arkadaşlarımıza bunu sormaları ve gerekli bilgiyi almaları mümkün. Kesim esnasında da tabii ki arzumuz böyle seyyar kesimin olduğu yerlerde yapılması. Derinin mutlaka yüzülürken yara almadan yüzülmesi ve daha sonra tuzlanarak muhafaza edilmesi gerekir. Çünkü ciddi bir ekonomik değer deri" dedi.

'3 MİLYONUN ÜZERİNDE BEKLİYORUZ'

Aynı alanda inceleme yapan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çelik de geçen yıl pandemiye rağmen 2,8 milyon küçükbaş hayvanın kurban edildiğini hatırlatarak, "Bu sene bu sayının 3 milyonun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Her bütçeye göre, kurbanlık hayvanımız mevcuttur. Marketlerde 14 kilo koç et için 3 bin 400 lira diyorlar. Buna itibar etmeyin. 14 kiloluk bir koç kurbanlığımız ne Türkiye'de ne dünyada söz konusu değildir. Kurban etinin etine başka bir etin karışması da caiz değildir. Kurban kesiminin belli günleri vardır. Eti bölmek, stok etmek, bunu 'kurbanlık' diye satmak dinimizi ticarete alet etmektir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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