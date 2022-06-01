Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak

01.06.2022 12:57

Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacakTARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Kimsenin, 'Ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak.

Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Kimsenin, 'Ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak. Bunu yapmak için hayvancılıkla ilgili ıslah çalışması devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Ankara'da bir restoranda düzenlenen 'Dünya Süt Günü' etkinliğine katıldı. Programda, Pakdil'in yanı sıra TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ve sektör temsilcileri yer aldı. Pakdil, tarımla ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin, "Genel itibarıyla şunu söyleyeyim; tarımda neler yapacağız, neler yapmayı planlıyoruz, bununla ilgili ifadede bulunmak istiyorum. Önceliğimiz elbette ki üretim. Üretimde sürdürülebilirlik ve verimlilik. Bununla ilişkin olarak konumuz süt. Dolayısıyla neyden elde edeceğiz, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık bizim süt kaynağımız. Hayvan varlığımız, mevcut meralarımız ve yem bitkisi üretim alanlarımız; bu iş için bize kaynak oluşturan alanlardır" dedi.

'KİMSENİN ENDİŞESİ OLMAYACAK'

Çiftçi ve yetiştiricilerin sektörde devamlılığının sağlanmasına yönelik çalışma yapılacağına değinen Pakdil, "Sektörde devamlılığını sağlamaya yönelik olarak bir hesap kitap yapılacak, maliyetimiz ne ve bunun için çiftçimizin, yetiştiricimizin eline geçmesi gereken nedir, bir refah payı dikkate alınarak ürünlerimizin değerlendirilmesi sağlanacak. Eğer, ürünün piyasadaki fiyatı, öngörülen maliyetin ve refah payı dahil çiftçimizin eline geçmesi gereken paranın daha altında bir rakam ise bunun fark ödemesi şeklinde sağlanması olacak. Kimsenin, 'Ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim' diye bir endişesi olmayacak. Bunu yapmak için hayvancılıkla ilgili ıslah çalışması devam edecek" diye konuştu.

'YÖNETMEYECEĞİZ, YÖNETİŞİM İÇİNDE OLACAĞIZ'

Tarım sektörü temsilcileri ile ortak çalışacaklarını aktaran Pakdil, "Verimliliği etkileyen unsurlar nedir? Hayvan sağlığı. Hayvan sağlığı hizmetleri daha öncelikli ve etkin şekilde yürütülecek. Bunun çalışmaları başladı. Sürü yönetiminde atılması gereken adımlar, teknik, eğitim olarak yapılması gerekenler neyse onlar da yerine getirilecek. Sağlıklı ürünler ve iyi yönetilen sürüler, bununla ilgili beslenme noktasında gerek yem hususunda gerekse nasıl besleyeceğiz konusunda bütün bunların telafisi sağlanarak verimliliği arttırmayı amaçlıyoruz. Bunlar el birliği ile yapılacak. Sayın Bakanı'mızın ifadesi; yönetmeyeceğiz, yönetişim içinde olacağız. Yetiştiriciler, çiftçiler, sanayiciler, sektörde kim varsa hep birlikte yöneteceğiz. Hiç kimse kendini bu işin dışında bulmayacak, görmeyecek. Hep birlikte daha verimli, daha karlı ve daha sağlıklı ürünlerde buluşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak
Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak
Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak
Bakan Yardımcısı Pakdil: Kimsenin 'zarar edeceğim' endişesi olmayacak

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Kaynak: DHA

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