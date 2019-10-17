Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: Volkswagen yatırımı devam edecek
1 saat önce
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, " Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07
Volkswagen'in Türkiye'ye yatırımını durdurduğu iddialarına yanıt geldi Bakan Çavuşoğlu BBC'ye konuştu Moody's: Trump'ın yaptırım talimatı, Türkiye'nin riskini artırır Microsoft'un CEO'su Satya Nadella 42,9 milyon dolar ikramiye aldı