Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: Volkswagen yatırımı devam edecek
Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: Volkswagen yatırımı devam edecek

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: Volkswagen yatırımı devam edecek

1 saat önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek.

Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay: Volkswagen yatırımı devam edecek, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, " Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek." dedi.

Volkswagen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:07 
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