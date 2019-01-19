Bakan Yardımcısı Safran'dan "Eğitim Çınarına" Ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşamını sürdüren Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşamını sürdüren Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu ile bir araya geldi.



Evinde ziyaret ettiği Furatoğlu'na çiçek ile Atatürk portresi sunan Safran, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Furatoğlu'na yazdığı mektubu da okudu.



Safran, "Türkiye'nin hayatta bulunan en yaşlı öğretmeni. Hafızası yerinde, canlı bir tarih. Çok çeşitli yerlerde görev yapmış. Asker kızı, şehit kızı. Bu yüzden de çok duygusal davranışları var. Öğrencilerine özlem duyan ve onların hatıralarıyla yaşayan bir öğretmen." ifadesini kullandı.



Furatoğlu'nun kendilerine çok ciddi tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Safran, "Konuşmalarından anladığım kadarıyla Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisini bu yaşta zihin parlaklığı içerisinde gördüm. Allah uzun ömür versin. Eğitim camiamız, Bakanımız adına ziyarette bulunduk. Ellerinden öptük. Hayattan bir talebi yok. Sadece başarımızı istedi. Biz de bütün milletimize söz verdiğimiz gibi kendisine söz verdik." diye konuştu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Furatoğlu da öğretmenliğe 1935 yılında başladığını, 1971 yılına kadar Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptıktan sonra emekli olduğunu anlattı.



Bazı isteklerini anlattığını, ziyaretten çok mutlu olduğunu belirten Safran, "Atatürk portesi, Bakanın bana yazdığı mektup, beni çok onurlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bana yazdığı mektubu okurken çok duygulandım, onurlandım. Hepsine çok teşekkür ederim." dedi.



Ziyarete Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ve Merzifon Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat da katıldı.

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