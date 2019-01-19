Bakan Yardımcısı Safran'dan "Eğitim Çınarına" Ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
, Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yaşamını sürdüren cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu'nu ziyaret etti.
Evinde ziyarette bulunduğu Furatoğlu'na çiçek ve Atatürk
portresi takdim eden ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un Furatoğlu'na yazdığı mektubu okuyan Safran,
" Türkiye
'nin hayatta bulunan en yaşlı öğretmeni. Hafızası yerinde, canlı bir tarih. Çok çeşitli yerlerde görev yapmış. Asker kızı, şehit kızı. Bu yüzden de çok duygusal davranışları var. Öğrencilerine özlem duyan ve onların hatıralarıyla yaşayan bir öğretmen" dedi.
Furatoğlu'nun kendilerine çok ciddi tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Safran,
"Konuşmalarından anladığım kadarıyla Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ben kendisini gerçekten bu yaşta bu zihin parlaklığı içerisinde gördüm. Allah uzun ömür versin. Eğitim camiamız, bakanımız adına ziyarette bulunduk. Ellerinden öptük. Hayattan bir talebi yok. Sadece başarımızı istedi. Bizde bütün milletimize söz verdiğimiz gibi kendisine söz verdik" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Furatoğlu ise öğretmenliğe 1935 yılında başladığını, 1971 yılına kadar Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptıktan sonra emekli olduğunu anlatarak,
"Allah bin defa razı olsun. Bazı isteklerimi de anlattım, çok mutlu oldum. Atatürk portesi, bakanın bana yazdığı mektup beni çok onurlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bana yazığı mektubu okurken çok duygulandım, onurlandım. Hepsine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ve Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat
'da hazır bulundu.