Bakan Yardımcısı Safran: "Öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak"

"Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i 2030-2040 yılında olmayacak"

KASTAMONU - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya başladıklarını söyledi. Safran, ayrıca bugünkü mesleklerin yüzde 65'inin 2030-2040 yılında olmayacağını ve bunların yerine yeni mesleklerin ortaya çıkacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ve Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 9 yeni okulun açılış törenine katılmak üzere Kastamonu'ya geldi. Merkez Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Safran, öğrencilerin kendilerini dikkatli dinlemesini isteyerek içlerinden birçok Aziz Sancar'ların çıkacağını belirtti. Öğrencilerin 10-15 yıl sonra Türkiye'nin en iyi yerlerine geleceğine inandığını söyleyen Safran, "Sizleri bakan, mühendis, doktor, hukukçu olarak göreceğim. Ben sizlerin gözlerinden bu ışıltıyı aldım. Beni mahcup etmeyeceksiniz" dedi.

"Bugünkü mesleklerin yüzde 65'i 2030-2040 yılında olmayacak"

Velilere seslenerek çocuklarının sorgulayan, analitik düşünen düşüncelerine saygı gösterilmesini isteyen Safran, "Biz çocuklarımızla aynı tarihte yaşıyoruz ama aynı zamanda yaşamıyoruz. Bunu tüm eğitimciler, anne babalar çok iyi bilmeli. Tarih aynı, ama zaman farklı. Bu anlamda çocuklarımızın sorgulayan, analitik düşünen düşüncelerine saygı gösterin. Bu kuşak farklı bir kuşak. Bu kuşak bizler gibi yetişmiyor. Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler 21. yüzyılda ve gelecek yıllarda insanlığı hiç beklemediği, hiç tahmin etmediği ve şimdiye kadar hiç görmediği bir takım gelişmelerle, sürprizlerle karşı karşıya bırakacak. Biz geleceği düşünüyoruz. Bugünkü mesleklerin yüzde 65'inin 2030-2040 yılında olmayacak Bunların yerine yeni meslekler ortaya çıkacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz, buna göre kendimizi ayarlamamız ve buna göre Türkiye'nin gelecek tasarımını yapmamız lazım. Özellikle milli eğitim sisteminin vizyonu sadece ülkenin bulunduğu coğrafya değil, bu coğrafyanın dışında da var olma stratejisini geliştirmektir. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak olaya böyle bakıyoruz" diye konuştu.

"Hiçbir çiçeğin kendi kendine açıp solmasına müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, kırlarında, sahillerinde en ücra köşelerinde hiçbir çiçeğin kendi kendine açıp solmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Safran, "Türkiye'nin her yerini öğretmenlerle donattık. Türkiye'nin dağlarında, ovalarında, kırlarında, sahillerinde en ücra köşelerinde hiçbir çiçeğin kendi kendine açıp solmasına müsaade etmeyeceğiz demiştik. Kastamonu'nun hiçbir köyünde hiçbir kırsalında öğretmensiz köy kalmadı. Sadece bu yıl 515 öğretmen tayin ettik. Tablet, telefon, bilgisayar tutkunu öğrenciler sizlere sesleniyorum. Bu zihin istilacılarının savunmasız avları olmayın. Tablet ve bilgisayar size hakim olmasın. Tablet ve bilgisayara siz hakim olursanız ancak faydalı olabilir ama onlar size hakim olursa biliniz ki zihin avcılarının kurbanısınız. Bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Okul zamanında özellikle telefonları okula getirmemeye çalışın. Bu sizlerin çok zamanını alıyor. Bu konuyla ilgili bizler de çalışıyoruz. Bizlere öğretmenlerinize yardımcı olun" şeklinde konuştu.

"Öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak"

Sevgi ve şefkatin eğitimdeki önemine dikkat çeken Safran, şunları kaydetti:

"Gelecek 10 yıl içinde sınav stresini ortadan kaldıracak olan tedbirleri almaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra öğrencilerimiz LGS gibi sınavların stresinden kurtulacak rahat bir eğitim hayatı sürdürecek. Bu ilk bakışta çok zor görünüyor ama inşallah bunu Türkiye olarak hep birlikte başaracağız."

9 okul törenle hizmete girdi

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ve şiirler okundu. Öğrencilerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılar davetliler tarafından beğeni topladı. Merkez Ortaokulu ile birlikte Kastamonu'da inşaatı tamamlanan 9 okulun toplu açılışının ardından Merkez Ortaokulu gezildi.