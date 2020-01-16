Bakan Yardımcısı Safran: "Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Safran: 'Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı' - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Safran: "Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, teknolojinin yeni meslekleri ortaya çıkaracağını ve bu doğrultuda çocukların geleceğe hazırlanması gerektiğini belirterek, "Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı.

Bakan Yardımcısı Safran:

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, teknolojinin yeni meslekleri ortaya çıkaracağını ve bu doğrultuda çocukların geleceğe hazırlanması gerektiğini belirterek, "Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı." dedi.


Safran, Grand Ankara Otel'de Yazılım Geliştirme Uzmanlığı Mesleki Gelişim Programının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, programla öğretmenlere Microsoft tarafından eğitim verileceğini söyledi.


Bakanlığın bilişim alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini bildiren Safran, bugünün çocuklarının 20 yıl sonra "Bizi neye göre nasıl yetiştirdiniz?" diye soracağını ifade etti.


Teknolojinin bazı meslekleri yok edeceğinin bilindiğini aktaran Safran, "Teknolojinin yeni bir alanı, yeni meslekleri ortaya çıkaracağını görerek, çocukları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Teknolojik dönüşüm en büyük etkiyi eğitim alanında yaptı ve eğitimi dönüştürmek gerekiyor. Eğitimi dönüştürmek için de zihniyeti dönüştürmek gerekiyor." diye konuştu.


Bakanlığın 2023 vizyonunun merkezinde öğretmenlerin bulunduğuna işaret eden Safran, öğretmenlerin teknolojiyi öğrenmesi halinde, bu bilginin çocuklara da ulaşacağının altını çizdi.


Hizmet içi eğitimlerle öğretmenleri geleceğe hazırlamak istediklerini vurgulayan Safran, yeni nesil iyi eğitilirse ülkenin geleceğinden endişe edilmeyeceğini, bunun da öğretmenler aracılığıyla başarılacağını kaydetti.


Safran, Öğretmenlik Meslek Kanunu çıktığında öğretmenlerin aldıkları sertifikaların ne kadar önemli olduğunu göreceğini bildirdi.


Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine önem verdiklerini belirterek, teknoloji ne kadar eğitime dahil edilirse edilsin, ne kadar iyi kitaplar yazılırsa yazılsın bunlar sınıfa geldiğinde orada öğretmenin ilgisi, algısı, bilgisinin önemli olduğuna dikkati çekti.


Bu nedenle öğretmenlerin beklentileri doğrultusunda eğitimleri planladıklarını aktaran Boyacı, öğretmenin fırsat ve imkanlarını artırmak istediklerine değindi.

Boyacı, programla öğretmenlerin uluslararası sertifikalar alacağını ve bu sayede de öğrencilere yeni kapılar açılacağını sözlerine ekledi.

Mustafa Safran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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