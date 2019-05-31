Bakan Yardımcısı Safran, Vali Çakacak'ı ziyaret etti
36 dakika önce
Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, beraberindeki heyetle birlikte Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, beraberindeki heyetle birlikte Vali Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:23 Kaynak: İHA
Valiliğe gelişi esnasında Vali Çakacak tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Safran, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bakan Yardımcısı Safran'ı ve beraberindeki heyeti Eskişehir'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu bildirdi.
Bazı programlara katılmak için ilimize geldiğini belirten Bakan Yardımcısı Safran ise, Eskişehir'de bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu iletti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Bakan Yardımcısı Safran, diğer programlarına katılmak üzere Valilik binasından ayrıldı. - ESKİŞEHİR
Bakan Soylu: Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun
3 yaşındaki çocuk kreşte kabusu yaşadı! Kan donduran olay kamerada
Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Zihinsel engelli ağabeyi tarafından dövülen Beritan'ın dramı