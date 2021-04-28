Bakan Yardımcısı Sayan'dan kripto paraya ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan'dan kripto paraya ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme çağrısı Açıklaması

28.04.2021 11:53
Bakan Yardımcısı Sayan'dan kripto paraya ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme çağrısı Açıklaması, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve bu paraya sahip olan insanların sayısındaki hızlı artışın, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme yapma ihtiyacını doğurduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve bu paraya sahip olan insanların sayısındaki hızlı artışın, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme yapma ihtiyacını doğurduğunu söyledi.

Sayan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamındaki "Dijitalleşme ile İlgili Regülasyonlar" başlıklı özel oturumda, yakın tarihe kadar kullanılan paraların tamamının, devletlerin resmi kurumları tarafından basılarak dolaşıma sunulurken, teknolojide yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan ve "Bitcoin" tabir edilen kripto para birimleri ile bunun altında yatan blok zincir teknolojisinin dünya ekonomisine yepyeni boyut kazandırdığını söyledi.

Kripto paraları son yıllarda bu kadar cazip ve talep edilir hale getiren tek unsurun, klasik para anlayışından bağımsız olarak herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunması olduğunu belirten Sayan, bu sistemde paraların bilgisayarlar aracılığıyla çalıştırılan matematiksel algoritmalarla oluşturulduğunu dile getirdi.

Dünya nüfusunun yüzde 1,3'ünün kripto para kullandığına dikkati çeken Sayan, yapılan bir çalışmaya göre bu yılın ocak ayında kripto para kullanan sayısının yüzde 15 arttığını kaydetti.

"Kripto para sayısı Ocak 2021 itibarıyla 4 bin 89'a ulaştı"

Son günlerde kripto para fiyatlarında yaşanan artış oranlarının bu paralara ilgiyi artırdığına işaret eden Sayan, Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde işlem gören kripto para sayısının 4 bin 89'a ulaştığını söyledi.

Sayan, kripto para piyasasını düzenleyen ve uluslararası geçerliliği olan yasaların olmayışının birçok problemin yaşanması açısından potansiyel oluşturabildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artış, ulusal ve uluslararası düzenleme yapma ihtiyacını da doğuruyor. Dünya genelinde kripto paralarla ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor olsa da hali hazırda tam anlamıyla gerek devletler gerekse de devletler arası işleyen kapsayıcı mevzuat bulunmuyor. Bazı ülkeler kripto paraları yasal olarak kabul ederken, bazılar da yasa dışı olarak kabul ediyor."

Kripto para alım satımına aracılık eden ve saklama görevi de gören ve "borsa", "aracı kurum" veya "platform" olarak adlandırılan kuruluşların bu görevlerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediklerine ilişkin endişe duyulduğunu dile getiren Sayan, para piyasalarını düzenleyen kurum ve kuruluşların düzenleme ihtiyacı olan alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Siber güvenlikte alınan tedbirler dünya ortalamasının üstünde"

Sayan, kripto para konusundaki düzenlemede asli unsurun konunun finans boyutu olduğunu dile getirerek, kendi alanlarıyla ilgili olarak da siber güvenlik tedbirlerinin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

Sosyal medya düzenlemesine de değinen Sayan, bu konuda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeye kavuşulduğunu belirterek, sosyal medya yasasıyla Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'de en az 1 temsilci belirlemekle yükümlü kılındığını anımsattı.

Sayan, tüm dünyada aktif bir süreç olan sosyal medya düzenlemesinin, Türkiye'de herhangi bir band daraltma ihtiyacı duyulmadan tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

"2023'te 5G'yi aktif olarak kullanmayı planlıyoruz"

Bakan Yardımcısı Sayan 5G konusuna da değinerek, "4,5G ihalesinde yüzde 40-45 oranında yerlilik istedik ve dedik ki, 5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla geçen ilk ülkelerden biri olacağız. 4,5G yerlilik oranı yüzde 1'ler seviyesindeyken yüzde 23'e çıkarttık." dedi.

Sayan, 5G'ye geçişte telefonların uyumu, uygulamalar ve ticari istek konularında doğru zamanlamanın önemine işaret ederek, "2023'te 5G'yi aktif olarak kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kripto paralar, Türkiye, Ocak, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayan'dan kripto paraya ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde düzenleme çağrısı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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