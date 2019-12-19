Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var

6 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Google servislerinde global sorun var, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar olup, ülkemizde de hissedilmektedir" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından Google servisinden yaşanan soruna ilişkin açıklamada bulundu. Sayan, "Google servislerinde global sorunlar ( Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır" dedi.


Ömer Fatih Sayan, Türkiye, Google, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:46 Kaynak: DHA
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