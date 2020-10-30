Bakan Yardımcısı Sayan: "Haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunlu olmadıkça sesli arama gerçekleştirmeyin" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunlu olmadıkça sesli arama gerçekleştirmeyin, aramalarınızı kısa tutun. İnternet üzerinden yapılacak aramaların aksaklığa uğrama ihtimalinin çok daha düşük olduğu bilinciyle BİP, LAFF, DEDİ ve benzeri yerli uygulamaları seçmenizin sevdiklerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacağını unutmayın" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarılarda bulundu. Sayan, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kriz merkezimizde depremden etkilenen bölgelerimizin iletişim durumunu yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza bu gibi durumlarda dikkat etmeleri gereken birkaç hususu iletmek istiyorum. Haberleşme sistemlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zorunlu olmadıkça sesli arama gerçekleştirmeyin. Aramalarınızı kısa tutun. İnternet üzerinden yapılacak aramaların aksaklığa uğrama ihtimalinin çok daha düşük olduğu bilinciyle BİP, LAFF, DEDİ ve benzeri yerli uygulamaları seçmenizin sevdiklerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacağını unutmayın" dedi. - ANKARA