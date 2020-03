Bakan Yardımcısı Sayan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 27,9'dan yüzde 34,1'e yükseldiğini belirterek, "Kadınlarımızın ekonomik hayata aktif katılması, hem ülkelerin refah seviyesini artırıyor hem de birey olarak kadınlarımızın güçlenmelerini sağlıyor" dedi.



Dünya Kadınlar Günü kapsamında 2019 yılında düzenlenen etkinlikle dijital dünya kadınlarının etkileşimli bir ortamda buluşmaları sağlanırken, dijital dünya farkındalığının oluşturulması ve geliştirilmesi hedeflendi. Bu yıl ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde düzenlenen etkinliğin teması, "Dijital Dünya Kadınları Üretimde, Yönetimde ve Sahada" olarak belirlendi. Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe ve çok sayıda konuk katıldı. İdlib'de gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan Mehmetçiğe rahmet, yaralılara şifa dileyerek sözlerine başlayan Sayan, "Bildiğiniz gibi hayati ve zor günler geçiriyoruz. Yiğitlerimiz Şehitler Tepesi'ne koşuyor, memleketimizin cesur evlatları canları pahasına verdikleri bir mücadelenin içinde. Bize al bayrağın alını, inanan ve vatansever insanların nerede olması gerektiğini anlatıyor Mehmetçik. Yüreğimiz, aklımız onlarla beraber, inanın bütün bir memleket duaya durmuş sanki, öyle hissediyorum. Uyumak bile zor geliyor bazen, insan orada olmak istiyor. Bize düşen dua etmek, işimizi en iyi şekilde yapmak, onlara ve bu güzel ülkeye layık olmak için çalışmak. Rabbim onlardan razı olsun. Şehitlerimizin, gazilerimizin bize emaneti olan yakınlarına, aziz milletimize Cenab-ı Hak'tan sabır diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de ülkemizi hedef alan hainliklerin üstesinden geleceğimizi belirtmek istiyorum. Yeter ki bir olalım" ifadelerini kullandı.



"Kadınlarımızın ekonomik hayata aktif katılması, hem ülkelerin refah seviyesini artırıyor hem de birey olarak kadınlarımızın güçlenmelerini sağlıyor"



Dünyada ve Türkiye'de siyasal, ekonomik, toplumsal ve sosyal anlamda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını vurgulayan Sayan, "Ekonomik, sosyal yapı ve çevre etkileşiminin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınmanın adeta bir mihenk taşı. Bu noktada kadınlarımızın ekonomik hayata aktif katılması, hem ülkelerin refah seviyesini artırıyor hem de birey olarak kadınlarımızın güçlenmelerini sağlıyor. Nasıl tek kanatla uçmak mümkün değilse toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanına aktif katılımı olmadan da ülkelerin ilerlemesi, refah seviyelerini artırması ve gelecek nesilleri yetiştirmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.



"Kadın istihdamının yüzde 1 artması, GSMH'yi 80 milyar dolar artırıyor"



Dünyada iş gücünün yüzde 40'ını kadınların oluşturduğunu aktaran Sayan, "Kadın istihdamının yüzde 1 artması, GSMH'yi 80 milyar dolar artırıyor. Kadının istihdam edilmediği ülkelerde ise ekonomik kayıplar yüzde 30'lara dayanıyor. Ülkemizin kadın istihdamına yönelik çok yol kat ettiğini gözlemledik. 2023 hedefleri doğrultusunda kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması, kadın istihdamının sağlanması gibi pek çok konuda reform niteliğinde anayasal ve yasal düzenlemeler yapıldı" şeklinde konuştu.



"Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,1'e yükseldi"



Günümüzde kadınların çok daha iyi bir noktada olduğunu, iş gücüne katılımın yüzde 34'lere yükseldiğini söyleyen Sayan, "Günümüzde kadınlarımız çok daha iyi bir noktadalar. İş gücüne katılım oranı yüzde 27,9'dan yüzde 34,1'e yükseldi. 2023 yılına kadar ülkemizde kadınların iş gücüne katılım hedefi yüzde 41. Biz bakanlık olarak bu hedefe ulaşmak için gereken çalışmaları yapıyoruz. Kadınların istihdam edildiği alanlara bakıldığında, eğitim ve sağlık bilimlerindeki istihdam oranının yüzde 60'larda, bilişimde ise yüzde 25'lerde olduğunu görüyoruz. Bizim en büyük hedeflerimizden biri, bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında bu oranları artırmak. Kısa veya uzun vadede bütün planlarda, politikalarda kadınların uzmanlığının ve yeteneklerinin ön planda olma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü onların ellerinin dokunmadığı her şey biraz eksik aslında, bugün pek çoğumuz bilişim, teknoloji, Ar-Ge konuları mevzubahis olduğunda bu alanlarda yalnızca erkeklerin başarılı olabileceği yanılgısına kapılıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Dünyada başarılı işlere imza atan kadınların her birinin ayrı ayrı hikayeleri var, dünyayı değiştirmek amacıyla yola çıktılar"



Dünya genelinde başarılı işlere imza atan kadınlardan örnekler veren ve Türkiye'deki kadın başarılarına değinen Sayan, "Önemli başarılara imza atan o kadar çok kadın var ki. Mesela dünyanın ilk bilgisayar programcısının bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Ada Lovelace'ten bahsediyorum. Bugün her an her istediğimiz yerden dünya ile bağlantı kurmamızı sağlayan Wi-fi teknolojisinin mucidi de Holywood yıldızı bir kadın. Gelelim ülkemize, uluslararası arenada çalışkanlığını bilime, teknolojiye ve yönetime yansıtan kadınlarımızın elde ettikleri başarılar gurur kaynağımız oluyor. Einstein ile aynı listede yer alan Prof. Dr. Feryal Özel, teknoloji denince akla gelen Ayşegül İldeniz, dünyada yüz naklinin ilk adımlarını atan Doç. Dr. Betül Gözel Ulusal, ABD'nin elektronik çöpünü dönüştüren Nurgül Yavuzer, medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştiren Canan Dağdeviren ve daha pek çok kadının hikayesi, gelecek nesillere örnek teşkil edecek başarı öyküleri olarak önümüze çıkıyor. Biz bütün bu arkadaşlarımızın her birinin ayrı ayrı hikayeleri var, dünyayı değiştirmek amacıyla yola çıktılar" diye konuştu.



"Anadolu tarihi, kadının toplumdaki aktif varlığını ispatlar nitelikte"



Anadolu tarihinin kadının toplumdaki aktif varlığını ispatlar nitelikte olduğunu, ana ve eş olmanın ötesinde tarımdan ticarete, birçok alanda çalışarak üretime katkıda bulunduğunu söyleyen Sayan, şunları aktardı:



"Aslında geçmişimize şöyle bir dönüp baktığımızda Türk kadınlarının her zaman, dönemin şartlarına göre elde ettiği başarılarla adını tarihe yazdırdığına şahit olmadık mı? Anadolu tarihi, kadının toplumdaki aktif varlığını ispatlar nitelikte, kadınlarımız her daim, ana, eş olmanın ötesinde tarımdan ticarete birçok alanda çalışarak üretime katkıda bulundu. Şimdi sıra çağımızın getirisi olan teknolojide, bilgi ve teknolojinin dünyaya hakim olduğu günümüzde ve gelecekte kadınların bilişim sektöründe çok daha fazla yer alması, bizim öncü hedeflerimiz arasında. Bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çatısı altında kadın erkek ayırımı yapmadan robotik kodlama, oyun programlama, 3 boyutlu tasarım ve modelleme, elektronik devre tasarımı, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, nesnelerin interneti, sanallaştırma ve bulut, derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zeka gibi birçok eğitimi ücretsiz olarak veriyoruz. Yine 2020 yılı için siber talimhane, siber güvenlik, güvenlik testi, adli bilişim alanlarında cinsiyet ayırımı gözetmeksizin bin kişiden fazla uzman yetiştirilmek istiyoruz. Siber güvenlik ve zararlı yazılım alanlarında analistlerin yetişmesi için eğitimler verilmesi planlanıyor. BTK Akademi'nin vermiş olduğu online ve yerinde eğitimlere katılımlarınızı bekliyoruz. Birbirinden kaliteli, alanında uzman ve yetkin 53 eğitmenin hazırladığı, ücretsiz olarak her yerden erişim sağlanabilecek 9 farklı kategoride, 60 konu başlığında, 4 bin 275 dakikalık online eğitim programına katılımınızı bekliyoruz. Ayrıca teknolojiye tüm çocuklarımızın ve bilhassa da imkanları kısıtlı olan gençlerimizin, kızlarımızın ulaşabilmesi için Güvenli İnternet Tırımız il il dolaşıyor."



Kadınların iş hayatındaki varlığının Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde de yer aldığını ve kadın istihdamını desteklediklerini bildiren Sayan, "Ülkemizin siber güvenliğinin sağlanmasında kilit rol oynayan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz de arkadaşlarımız 7/24 vatan savunmasında ve ülkenin siber güvenliğinin sağlanması için çalışıyor. Bütün bu alanlarda biz kadın istihdamını ön plana çıkarıyoruz ama istihdam olabilmesi için uzmanların yetiştirmesi, kendimizi bu noktada yetiştirerek bu payeyi almamız gerektiği ortada. Düzenlediğimiz Siber Yıldız yarışmasında dereceye giren kızlarımızdan bazıları siber güvenliğimizi sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyorlar ve en iyi şekilde görevlerini yerine getiriyorlar" diye konuştu.



"Kalbiyle zekası arasındaki dengeyi ustalıkla sağlamış olan kadınlar kod yazacak, program yazacak ve ülkemizin siber güvenliğinden sorumlu olacak"



Sayan, "Kalbiyle zekası arasındaki dengeyi ustalıkla sağlamış olan kadınlar; kod yazacak, program yazacak ve ülkemizin siber güvenliğinden sorumlu olacak. Bu noktada özellikle programlama noktasında daha hassas, daha duygulu, daha merhametli, daha sabırlı ve daha şefkatli olan kadınlarımız her alanda başarılı olmaya devam ediyor. Bu ruh bizde, Türkiye'de, Anadolu kadınında var. Teknolojide, yapay zekada, 5G'de ve daha nicesinde artık kadınların sesi daha fazla çıkıyor, çıkacak. Şunu unutmayın ki etrafımızda gördüğümüz şeyler meydana gelmeden önce yalnızca birer düşünceydi. Bu düşünceler hayale dönüştü, bu hayaller de hayatımıza şekil verdi. Hayata şekil veren kadın sayısının artması sonucu; ülkemizin kalkınmasının ve refahının artacağına olan inancım tam. Biz bu konuda yapılacak pozitif ayrımcılık konusunda Bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.



BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da konuşmasının başında İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçiğe rahmet, yaralılara şifa dileyerek, Bahar Kalkanı Harekatı içinde görevini yürüten Türk ordusuna muvaffakiyetler diledi. Teknolojik gelişmeler sonucu sanayi toplumlarından bilgi toplumuna geçişin, insanlık tarihindeki değişimin önemli bir basamağını oluşturduğunu belirten Karagözoğlu, şunları kaydetti:



"Bu dönemde bilgisayar ve internet kullanımının artması, diğer iletişim ve ulaşım araçlarının yaygınlaşması da beraberinde birçok sektörde yeniliklere ve değişime yol açtı. Yapay zeka ve robot teknolojisinin daha da gelişmesi, 3D yazıcılar, nesnelerin interneti ve akıllı fabrika sistemi, sürücüsüz arabalar gibi yeni buluşlar; yeni iş modelleri, yeni meslekler, yeni çalışma biçimlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp, toplum yapısını da değiştirdi. Değişen toplumlarda çalışma hayatına katılan kadının, toplumu ve ülkeyi güçlendirdiğini hepimiz biliyoruz. Yeni durumlara adapte olma, yeni fikirler sunma, gözlem yeteneklerini başarılı bir biçimde kullanma, sorun çözme ve en önemlisi de hayal gücünü gündelik hayatın ihtiyaçlarına uygulama yeteneğine sahip kadınlar; siyasetten çalışma hayatına, spordan edebiyata ve bilimden sanata kadar hayatın her alanında yer alıyor."



"Birçok ilkin mucitleri kadınlar"



Kadınların hayatı değiştiren buluşlarından bahseden Karagözoğlu, "Gündelik hayatta hemen hemen her evde kullanılan bulaşık makinesini icat eden bir kadın, Josephin Cochrane. İlk büyük ölçekli bilgisayarı geliştiren yine bir kadın, Grace Hopper. Bir matematikçi ve ABD Donanması üyesi olan Grace Hopper programlama dillerinin sayısal olduğu bir dönemde insanların kendi dillerini kullanarak kod yazması için 1952'de yola çıktı ve 'COBOL' isimli ilk evrensel yazılım dilini geliştirdi. Belki kullanırken farkında değiliz ama arabalarımızda bizleri mutlak kazalardan koruyan araba sileceklerini de bir kadın buldu: Mary Anderson. ABD'nin New York kentinde yaşayan bir kadın kapıyı açmadan eve gelenin kim olduğunu görebileceği bir yöntem geliştirmeye karar verir. Marie Van Brittan Brown, dört gözetleme deliği, yatak odasına görüntü aktaran bir kamera ve karşılıklı konuşmayı sağlayan mikrofondan oluşan güvenlik sistemini geliştirerek 1969 yılında patentini aldı" diyerek örnekler aktardı.



"BTK olarak bilgi ve iletişim teknolojileri dünyasında da kadının varlığını önemsiyoruz"



Sosyal yaşamın belirleyici ve tanımlayıcı unsuru olan kadınların birçok alanda olduğu gibi bilişim sektöründe de başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Karagözoğlu, şöyle konuştu:



"Sektörde kadın çalışan oranı bugün tahmin edilenin üstünde, kadınların bir şirketin tüm birimlerinde detaycı özellikleri, bilgi ve tecrübeleri ile farklarını ortaya koyacakları işlere imza atmaya devam etmeleri son derece memnuniyet verici. Bugün dünyanın en büyük şirketlerini yöneten kadın liderlerin büyüme, dijitalleşme ve kariyer konusundaki yaklaşımlarına bakıldığında kadın liderlerin, erkeklere oranla, dijital çağa ayak uydurmakta son derece başarılı oldukları gözlemleniyor. BTK olarak, bilgi ve iletişim teknolojileri dünyasında da kadının varlığını önemsiyoruz. BTK Akademi kurulduğundan bu yana, sertifika programları, online eğitimler, seminerler, konferanslar gibi etkinliklerde yaklaşık 9 bin kişiye eğitim verildi. Robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, drone algoritması, siber güvenlik uzmanlığı ve güvenlik testi uzmanlığı gibi alanlarda eğitim alan kadınların sayısı yadsınamayacak kadar fazla. BTK olarak beklentimiz, teknolojinin gittikçe hakim güç olduğu günümüzde bilişim eğitimlerine dahil olan kadın sayısının artması. Kurum olarak bu konuda onları desteklemeye her zaman hazır olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim."



Program, alanında başarı elde ederek uzmanlaşmış kadın konuşmaların konferanslarıyla devam etti. - ANKARA