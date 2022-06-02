Bakan Yardımcısı Sayan, Kocaeli'de "İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi"nde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yeni ve dijital becerileri öğrenmek, dönüşen mesleklere adapte olabilmek için mutlaka en sağlam biçimde eğitim alınması gerektiğini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen MMG-EURITECH Avrasya Ar-Ge, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi'nde konuşan Sayan, yapay zeka, büyük veri, makine öğrenmesi, derin öğrenme, hesaplama gücü, depolama kapasitesi ve bulut hizmetler gibi birçok alanda baş döndürücü gelişmeler yaşandığını anlattı.

Bakanlık olarak yapay zekanın yer aldığı küresel pazarda Türkiye'nin söz sahibi olabilmesi için çalışmalara hızla devam ettiklerini aktaran Sayan, dijitalleşmenin kritik noktalarından biri olan bulut bilişimin ülkede binlerce kişiye istihdam imkanı sunduğunu belirtti.

BTK Akademide 900 bin kullanıcı eğitimlerden faydalanıyor

Sayan, yeni istihdam alanlarında karşılaşılan en çetin zorluklardan birinin eğitim olduğuna dikkati çekerek, "Yeni ve dijital becerileri öğrenmek, dönüşen mesleklere adapte olabilmek için mutlaka eğitimi en sağlam biçimde almak gerekiyor. Bakanlığımız bu konuda büyük adım attı. 2017'de kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla bilim ve teknolojide atılımın yapılabilmesi için insan kaynağını yetiştirmek hedefiyle çalışıyor." diye konuştu.

BTK Akademide 22 meslek kategorisinde Türkiye'nin en saygın eğitimcileri tarafından devlet desteğiyle ücretsiz ders verildiğini kaydeden Sayan, platformda 194 farklı başlıkta yaklaşık 100 bin dakika eğitim bulunduğunu, yaklaşık 900 bin kullanıcının eğitimlerden faydalandığını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Sayan, hayatı kolaylaştıran dijital teknolojilerin korunmadığı takdirde siber saldırıların kişi, kurum, devlet gözetmeksizin her kesimi tehdit edebildiğine işaret ederek, küresel araştırmalara göre 2021'de 6 trilyon dolar tutarındaki siber saldırıların verdiği zararın, 2025'te 10 trilyon doları aşmasının beklendiğini dile getirdi.

Ülkeyi tehdit eden bu saldırılarla mücadele etmek için bakanlık bünyesinde kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde tamamıyla yerli AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA ve KULE uygulamalarının kullanıldığını vurgulayan Sayan, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Telekomünikasyon Birliğince, ülkelerin siber güvenlik konusundaki olgunluğunu ölçmekte kullanılan Küresel Siber Güvenlik Endeksi son verilerine göre ülkemiz, Avrupa'da 11. sıradan 6, dünya genelinde ise 20. sıradan 11. sıraya yerleşti. Siber güvenlikte mutlak korunma yok, biz en zor hedeflerden biri olmak için çalışıyoruz."

Sosyal medya ve internet haberciliği düzenlemesi

Sayan, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu teklifine de değinerek, ABD, Avustralya, Rusya ve Almanya gibi birçok ülkede dezenformasyona yönelik hukuki düzenlemelerin yapıldığının altını çizdi.

Düzenlemedeki temel hedefin, sosyal medya ağlarını yoğun kullanan vatandaşları korumak olduğunu ifade eden Sayan, "Yapılan çalışmalar neticesinde hem vatandaşlarımızın hem de idari, adli makamlarımızın muhataplık sorununun çözülmesi hedeflenerek bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bunun yanı sıra 'Dezenformasyon Yasası' olarak adlandırılan yasa teklifi de TBMM Başkanlığına sunuldu. Burada başta kullanıcı hakları olmak üzere çocuk içeriklerinin geliştirilmesi ve muhataplık oluşturulmasıyla ilgili bazı yenilikler getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Sayan, herkesin üzerine düşen görevin, insanları, gençleri ve sektörü dijital teknolojilerle ilgili en doğru, güvenli, güçlü ve donanımlı noktaya getirmek olduğunu sözlerine ekledi.