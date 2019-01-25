Bakan Yardımcısı Şehit Ailelerini Unutmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye bir takım etkinlikler için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şehit ailelerini ziyaret etti dua etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'ye bir takım etkinlikler için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy şehit ailelerini ziyaret etti dua etti.



İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) toplantısı için Düzce'ye gelen İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy, bir takım ziyaretlerde bulundu. Ziyaretleri sırasında şehit ailelerini de unutmayan Bakan yardımcısı Ersoy, Vali Zükif Dağlı ile birlikte İliç İlçesinde görev yaparken şehit olan Furkan Kaplanbaba'nın Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesinde ikamet eden ailesini, Hatay Yayladağı İlçesinde görev yaparken şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Ertuğrul Tuğra Kavun'un Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden ailesi ve 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini Beyköy Çalıcuma'da ki evinde ziyaret etti, dua etti. - DÜZCE

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