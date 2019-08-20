Son Dakika Haberleri: Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
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Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi

1 saat önce

Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildiVAN - Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a gönderildi.

Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a gönderildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine seyir halinde iken geçirdiği trafik kazasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 kişi de yaralandı. Erciş Devlet Hastanesinden alınan Dursun'un cenazesi, cenaze aracıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığına getirildi. Buradaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve kurum amirleri de katıldı. Dursun'un cenazesi, okunan duanın ardından İstanbul'a uğurlandı.
İstanbul, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:46 Kaynak: İHA
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