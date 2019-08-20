Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildi
1 saat önce
Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul'a gönderildiVAN - Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:46 Kaynak: İHA
Bakan yardımcısı Sursun'um cenazesi İstanbul
'a gönderildi
VAN - Van
'ın Erciş
ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un cenazesi İstanbul'a gönderildi. Bitlis
'in Ahlat
ilçesinden Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesine seyir halinde iken geçirdiği trafik kazasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybederken, yanında bulunan 3 kişi de yaralandı. Erciş Devlet Hastanesinden alınan Dursun'un cenazesi, cenaze aracıyla Van Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter
Filo Komutanlığına getirildi. Buradaki törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez
, AK Parti
Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar
, İrfan Kartal
, Abdulahat Arvas
, Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu
ve kurum amirleri de katıldı. Dursun'un cenazesi, okunan duanın ardından İstanbul'a uğurlandı.
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