Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
1 saat önce
Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybettiVAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:32 Kaynak: İHA
Bakan yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti
VAN - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
, Bitlis
'ten Van
'a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis'in Adilcevaz
ilçesiyle Van'ın Erciş
ilçesi arasındaki Bayraklı
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis'in Ahlat
ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Ağrı
'nın Doğubayazıt ilçesine geçmek üzere Van'a gelirken içinde bulunduğu 27 AAL 348 plakalı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu Bakan Yardımcısı Dursun ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Dursun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı ise Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun'un cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı Alman turist 'Beni çöpe atın' yazılı notla ölü bulundu