Bakan Yardımcısı Tunç, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Tunç, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Tunç, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, geçtiğimiz hafta yaşanan sağanak nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Tunç, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, geçtiğimiz hafta yaşanan sağanak nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tunç, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, daire müdürleri ve ziraat odası başkanlarıyla, sular altında kalarak zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Yüreğir ilçesindeki su derivasyon kanallarını ve tarım arazilerini inceleyen Tunç, daire müdürleri ve ziraat odası başkanlarından son durum hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Tunç, son olarak selden zarar gören köylüler ve muhtarlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu hava muhalefeti nedeniyle Van'a indi
Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz açıklaması: Ruhsatlandırma çalışmaları başlıyor Babasını ziyaret etmek istedi, yediği dayak sonrası hafızasını kaybetti İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı

Son Dakika Haberleri
18:55 Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
18:52 Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
18:49 Olimpiyat elemelerine katılacak kadın milli voleybolcular medya ile buluştu - Son Dakika
18:46 Hong Kong'da yeni yılın ilk günü protestolarla başladı (2) - HONG - Son Dakika
18:44 Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini çocuklarla izledi - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Tunç, Adana'da sağanaktan etkilenen tarım alanlarında incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]