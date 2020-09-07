Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın'da yapımı tamamlanan soğuk hava deposunda incelemeler yaparak, "Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Hadi Tunç, İncirliova'nın Erbeyli Mahallesinde Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapımı tamamlanan 50 dönüm arazi üzerinde, 4 dönüm kapalı alanda ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu. Kuru incir sezonunda açan Bakan Yardımcısı Tunç'u; AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ATB Başkanı Fevzi Çondur, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, daire amirleri, STK temsilcileri ve siyasiler ile vatandaşlar karşıladı.