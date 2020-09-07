Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın'da yapımı tamamlanan soğuk hava deposunda incelemeler yaparak, "Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın" dedi.

Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın, System.String[]

TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Aydın'da yapımı tamamlanan soğuk hava deposunda incelemeler yaparak, "Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Mehmet Hadi Tunç, İncirliova'nın Erbeyli Mahallesinde Aydın Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapımı tamamlanan 50 dönüm arazi üzerinde, 4 dönüm kapalı alanda ve 10 bin ton kapasiteli soğuk hava deposunda incelemelerde bulundu. Kuru incir sezonunda açan Bakan Yardımcısı Tunç'u; AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ATB Başkanı Fevzi Çondur, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, daire amirleri, STK temsilcileri ve siyasiler ile vatandaşlar karşıladı.

AYDIN İNCİRİ DÜNYA MARKASI OLMUŞTURTarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Ülkemiz birçok üründe olduğu gibi incirinde merkezidir. İncir eski ve köklü bir geleneğe sahiptir. İncir dünyada ender ülkelerde yetişiyor. Aydın'da incirin yetiştiği ülkemizin bir cennet köşesidir. 7 milyon incir ağacı varlığıyla Aydın incirinin ünü ülke sınırlarını aşarak dünyada marka olmuştur. Ayrıca birçok ürününde merkezi durumundadır. İncir ülke ekonomisinde en temel lokomotif ürünlerinden birisidir. Ülkemizde 520 bin dekar alanda ortalama 305 bin ton incir üretimiyle dünyada birinci sıradadır. Kuru incir ihracatında da ilk sırada yerini almaktadır. Aydın ise 373 bin dekar alanda yaptığı üretimle Türkiye'deki incirin yüzde 61.4'ünü üretmektedir. 16 bin aileye ise gelir kapısı olmuştur. 2019 yılında kuru incirden yaklaşık 268 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 2020 yılının ilk yarısında bile 605 milyon dolarlık kuru meyve ihracatının 92 milyon dolarını incir oluşturmaktadır. İstatistikler ise dünyanın en kaliteli incirinin ise bu topraklarda yetiştiğini göstermektedir. Japonya'ya incir ihracatı ile ilgili ise 2020 Mart ayında çalışmaları başlattık. Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın" dedi.Açıklamasını sürdüren Bakan Yardımcısı Tunç, "Bu yılın yıllık ürün tahmin komisyonları 19 Ağustos 2020'de yapılan saha çalışmalarında bu yılın kuru incir rekoltesinin 85 bin 585 ton olarak tahmin edilmektedir. Tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık olsun. Elimizdeki ürünün değerini çok iyi biliyoruz. İhracatı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son 18 yılda incir üreticimizin her daim yanında olduk. Geçen yıl inciri Cumhuriyet tarihinde ilk kez TMO tarafından A kalite olarak kilosunu 16 liradan alım yaptık. Bu alımlar piyasada da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanımız bu yılda TMO'yu kuru incir alımında görevlendirdi. TMO'nun kuru incir alım görevi şu andaki fiyatlara bakarak durumu izlemeye devam edecektir. Eğer fiyatlar çiftçi memnuniyetsizliğine sebep olacak bir noktaya gelecek olursa, TMO hemen devreye girecek ve alımlara başlayacak. TMO yine 14 Eylül'de Germencik ve Nazilli'deki Tariş İncir Birliği Depolarında alımlara gerekirse başlayacak. Üzümde, buğdayda ve diğer ürünlerde olduğu gibi nasıl destekliyorsak, incirde de aynı şekilde destekleyeceğiz. Hiçbir üreticimizin emeği karşılıksız kalmayacak" dedi.Konuşmaların ardından TMO ve İncir Tariş Birliği 2020 yılı için kuru incir alımı protokolü imzaladı. ATB tarafından yapımı tamamlanan Soğuk Hava Deposunu yanındaki protokolle birlikte inceleyen Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, yetkililerden birliği aldı.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:27 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Kamp yaptıkları otele iki kadın getirip parti yapan Foden ve Greenwood, kadro dışı bırakıldı Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Doğu Akdeniz ve salgın süreci gündemiyle toplandı Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Yargıtay'dan düğün takılarıyla ilgili emsal karar: Artık erkekler de pay alabilecek
Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti Özel halk otobüsçüleri, ücretsiz taşımanın sonlandırılmasını talep etti         
15:23
MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor MasterChef Türkiye'nin 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor         
15:14
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti İngiltere'de koronavirüsün etkilerine dayanamayan 17 ünlü firma iflas bayrağını çekti         
14:57
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı Emre Belözoğlu, Cenk Tosun'un transferi için görüşmelere başladı         
14:46
Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı Beş ilde 9 kaymakam ve 4 vali yardımcısı görevden alındı         
14:45
Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın Hanife Gürdal'dan dikkat çeken espri: Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım, benimle dışarı çıkın         
14:32
Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi Çocuk yuvasında kavga eden ve intihara kalkışan kızlar, farklı yuvalara yerleştirildi         
13:31
Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi         
13:24
Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı         
12:55
Demirtaş'ın Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt         
12:17
Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Eşinin amcası cinsel organını gösterip tehdit etti! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı         
11:58
Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü Otomobilin çarpıp, başka bir otomobilin üzerinden geçtiği İngiliz turist öldü         
11:47
Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı         
11:21
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı Sokak ortasında kanlı infaz! Cinayet işleyip dolmuşuyla hiçbir şey olmamış gibi evine dönerken yakalandı         
02:28
Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi         
23:37
Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim         
23:03
Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak         
22:27
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 19:29:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Tunç: Amacımız Aydın incirini dünyada tatmayan ülke kalmasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei