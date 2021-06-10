Üye Girişi
Bakan Yardımcısı Tunç: "Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz" - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Tunç: "Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz"

10.06.2021 13:22
Bakan Yardımcısı Tunç:

ELAZIĞ (İHA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, pandemi ve sonrası yeni bir dönemde yeni strateji ve politikalara ihtiyaç olacağını belirterek, "Bunlarla alakalı yeni yol haritalarımızı belirleyeceğiz.

ELAZIĞ (İHA) – Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, pandemi ve sonrası yeni bir dönemde yeni strateji ve politikalara ihtiyaç olacağını belirterek, "Bunlarla alakalı yeni yol haritalarımızı belirleyeceğiz. Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve kuraklık riskini yaşıyoruz. Bu kuraklık riski bize gıda arz güvenliğimizin sağlanması noktasında yeni politikalar ve yeni stratejileri belirleme görevi veriyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç programları kapsamında Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Tunç ilk olarak Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde sektör toplantısına katıldı. Toplantıda bölgede yaşanan kuraklık ve pandeminin üretimdeki etkisi ele alındı.

Küresel bir pandemi yaşadıklarını vurgulayan Bakan Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç, "Pandemi sürecinde sektörümüzün şuan ki alışkanlıklarının biraz daha gelişmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Zaten pandemi ve sonrası yeni bir dönemde yeni strateji ve politikalara ihtiyaç olacak. Bunlarla alakalı yeni yol haritalarımızı belirleyeceğiz. İkincisi ise bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve kuraklık riskini yaşıyoruz. Bu kuraklık riski bize gıda arz güvenliğimizin sağlanması noktasında yeni politikalar ve yeni stratejileri belirleme görevi veriyor. Bu konuda neler yapmamıza dair görüşlerinizi alacağız. Elazığ'ın yaşadığı 3'ncü bir problem vardı. Bir deprem geçirdi ve depremden sonra da bazı ilave ihtiyaçlar ve eksiklikler yaşadık. Bu risklerin de en aza indirilmesi ile alakalı sizlerden öneri ve tavsiye alacağız" diye konuştu.

Yaşanan kuraklık riski ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları olduğunu anımsatan Tunç, "Kuraklıktan etkilenen alanlarda İl Müdürlüğümüz, TARSİM Bölge Müdürümüz gerekli çalışmalarını yapıyorlar ve yaptılar. Köy veri bazlı hasar oranları daha sonra şuanda ise parsel oranlı çalışmaya dönüştü. Her parseldeki kayıtlar ve hasarlar tutanaklarıyla bakanlığa ve ilgili birimlere iletilecek. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi dekara 100 TL'ye kadar hasar tazmin ödemeleri üreticilerimize ve çiftçilerimize yapılacaktır. Ayrıca TARSİM sigorta kapsamında olan alanlarda da TARSİM Bölge Müdürümüz gerekli çalışmaları yapıyor, bunlarla alakalı ödemeler de üretici ve çiftçilerimize yapılacaktır. Daha önce borç ertelemeleriyle alakalı çıkmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gereği olarak borç ertelenme ve bugün kanunlaşan diğer borçların yapılandırılması ile alakalıda çalışmalar devam ediyor. Bununla alakalı üreticilerimiz müracaatlarını yaparlarsa hem borçların yapılanması hem geri ödemelerin yapılanması konusunda gerekli duyarlığı hükümetimiz gösteriyor. Bu duyarlılık inşallah sizlerin memnuniyetini sağlayacak sonuçlara ulaşacak diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gelen küresel pandemi ve kuraklığın oluşturduğu tahribatın hepsini ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını da aktaran Tunç, "Ona kimsenin gücü yetmiyor. Amacımız nispeten bir miktar rahatlatma imkanı olabilirse ve sürdürülebilir bir tarımsal faaliyetin devamını sağlayabilmektir. Yine amacımız halka, zincir kopmasın ve üretim sürdürülebilir bir şekilde devam etsin. Bu amaç doğrultusunda inşallah verilecek bu hasar tazminatları yeni dönemin tarımsal faaliyeti için bir can suyu ve kaynak olarak kullanılmasını ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde hiçbir parsel boş kalmadan yeniden üretime ekime ve dikime devam edeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Tunç'un yanı sıra Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Nuri Yılmaz, Tarım Reformu Genel Müdürü Bekir Engürülü, HAYGEM Islah ve Geliştirme Daire Başkanı Adem Bölükbaşı, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, çiftçiler ve üreticiler katıldı. - ELAZIĞ

Bakan Yardımcısı Tunç: Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz
Bakan Yardımcısı Tunç: Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz
Bakan Yardımcısı Tunç: Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz

Pandemi, Elazığ, Tarım, Borç, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Yardımcısı Tunç: 'Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler 13:21 G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı 13:19 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti
Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti 11:11 Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor         
13:21
Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu! Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!         
13:15
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:36:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Yardımcısı Tunç: "Bu yıl içerisinde bulunduğumuz bir kuraklık problemini ve riskini yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement