Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana?da tarım arazilerini inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana?da tarım arazilerini inceledi - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana?da tarım arazilerini inceledi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana'da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi.

Bakan Yardımcısı Tunç, selin vurduğu Adana?da tarım arazilerini inceledi, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Adana'da geçen hafta yoğun yağış nedeniyle sular altında kalan tarım arazilerini inceledi.

Metrekareye 250 kilogram yağışın düştüğü kentte Yüreğir ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, çiftçiler mağdur oldu. Sabah saatlerinde kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Düzce ve Çotlu mahallelerinde sular altında kalan tarım arazilerini inceledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, ziraat odası başkanları ve muhtarlarla birlikte çiftçilerin sorunlarını dinleyen Tunç, yağışın neden olduğu zararların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.


Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:33 Kaynak: DHA
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