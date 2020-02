Bakan Yardımcısı Turagay'dan 'koronavirüs' açıklaması: Her tedbir alınıyor - Son Dakika

TİCARET Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Koronavirüs dünya için önemli tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin de sınırlarına dayanmış durumda ama her türlü tedbir alınıyor. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Turagay, Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Yardımcısı Turagay'a Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız, GTİ Genel Müdürü Ömür Cebeş ve GTİ Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Gürlek eşlik etti. Valilik girişinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ tarafından karşılanan Turagay, daha sonra valilik makamına geçti. Çıkışta ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda çalışanlar ve vatandaşlar için koronavirüs tehdidine karşı her türlü önlemin alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse karşı her türlü önlemi aldığını belirten Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye için çok önemli olan Habur Sınır Kapısı'na teknik ziyarette bulunuyoruz. Sağlık konusunda, koronavirüs konusunda zaten Sağlık Bakanlığı her türlü girişimde bulunuyor. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Burada çalışan elemanlarımızın her türlü tehdide karşı korunması için dezenfeksiyon başta olmak üzere her türlü tedbiri aldık. Koronavirüs tüm dünya için önemli bir tehdit oluşturuyor. Türkiye'nin de sınırlarına dayanmış durumda ama her türlü tedbir alınıyor. Biz de ilgili kuruluşlar olarak olarak elimizden gelen tedbirleri almak için gayret gösteriyoruz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm milletimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

YILDA 9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Habur Sınır Kapısı'nda yapılacak çalışmaları yerinde görmek için geldiğini anlatan Bakan Yardımcısı Turagay, şunları söyledi:

"Habur Sınır Kapısı bizim için çok önemli bir sınır kapısı. Irak bizim ihracat yaptığımız en önemli ülkelerin başında geliyor. Ticaretimizde çok önemli bir ortağımız, ihracatımızda 3'üncü sırada. 9 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. 2,9 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz Irak'tan. Bugün Habur Sınır Kapısı 5 peron ile çalışıyor ve kapıdan yılda 3 milyon 600 bin yolcu, 1,5 milyon araç da giriş yapıyor. Bu rakamlar yüksek rakamlar. Bu rakamlarla birlikte biliyoruz ki TIR parklarında da 15-20 kilometreye varan kuyruklar oluşuyor. Kapımızı modernize ediyoruz. Modernize ettiğimiz zaman şu anda 5 olan peron sayısını 9'a çıkaracağız. Günlük 1500 araç işlem yaparken bununla birlikte bu sayıları 2 bin 500'lerin 3 binlerin üzerine çıkaracağız. Irak bizim için çok önemli bir parktır. Biliyoruz Irak ile yapılan ticaret, Şırnak için Şırnak halkı için de çok önemli. Bu kapının etkin bir şekilde işletilmesi temel önceliğimiz ve bunun içinde elimizden gelen gayreti göstererek şoförlerimizin beklemeden dolayı çektiği sıkıntıların önüne geçip önümüzdeki dönemde de Irak ile olan ticaretimizi daha da artırmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. bakanımızın talimatı ile ben buradayım. Dolayısıyla burada hem bu sorunları dinleyeceğim hem de yerinde bir gözlemleme yapma imkanım olacak."