Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız

23.02.2022 17:13
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda incelemede bulunarak, "Senede 1 milyon aracın geçtiği, 3 milyon yolcunun geçtiği, giriş-çıkış yaptığı sınır kapısı, Irak'a açılan sınır kapımız.

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Habur Sınır Kapısı'nda incelemede bulunarak, "Senede 1 milyon aracın geçtiği, 3 milyon yolcunun geçtiği, giriş-çıkış yaptığı sınır kapısı, Irak'a açılan sınır kapımız. Irak da bizim çok önemli ticaret ortağımız. 11 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz ortağımız. Bizim için ekonomik anlamda önemli pazar" dedi.

Şırnak'a bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, ilk olarak Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Kentte temaslarının ardından kara yoluyla Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na geçen Bakan Yardımcısı Turagay'ı Kaymakam Can Kazım Kuruca, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Giray ve Bölge Müdür Yardımcısı Selahattin Gündoğan karşıladı. Burada idari personel ile görüşme yapan Turagay, gezi aracı ile gümrük içindeki bina ve peronlarda incelemede bulundu, Türkiye'ye giriş yapan TIR şoförleri ile sohbet etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Irak'ın önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Herhangi bir eksiğimiz var mı; onlara baktık. Sınır kapısı bizim için çok önemli. Senede 1 milyon aracın geçtiği, 3 milyon yolcunun geçtiği, giriş-çıkış yaptığı sınır kapısı; Irak'a açılan sınır kapımız. Irak da bizim çok önemli ticaret ortağımız. 11 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimiz ortağımız. Dolayısıyla bizim için ekonomik anlamda gerçekten çok önemli pazar. Yerinde istişarelerde bulunduk. Gerçekten çok güzel sistem kurulmuş burada. Takipçisi olacağız. Burada vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmasını istemiyoruz. Yasal yollar içinde ticaretin mümkün olduğu kadar etkili ve verimli yapılmasına gayret ediyoruz" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Turagay, buradaki ziyaretin ardından kara yoluyla Cizre'ye geçti.


Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
Bakan Yardımcısı Turagay: Irak, önemli ticaret ortağımız
YORUMLAR
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Habur Sınır Kapısı, Türkiye, dolar, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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