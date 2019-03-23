Bakan Yardımcısı Uçarmak: "Kartelleşmeyi Engellememiz Lazım"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, perakende ticaretle ilgili ilerleyen günlerde yeni kurallar alınacağını belirterek, "Bölgede üretilen ürünleri, zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, perakende ticaretle ilgili ilerleyen günlerde yeni kurallar alınacağını belirterek, "Bölgede üretilen ürünleri, zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım" dedi.



Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu'da bir otelde düzenlenen 'Esnaf -Tacir Buluşması, Ordu Ekonomik İstişare Toplantısı'na katıldı. Ordulu esnaf, tacir, sanayici ve serbest meslek mensuplarının katıldığı toplantıda Bakan Yardımcısı Uçarmak, ilerleyen günlerde perakende satış hakkında yeni kuralları gözden geçireceklerini söyledi.



"Bu kentin limanının olmaması, vizyonunun daraldığını gösteriyor"



Bakan Yardımcısı Uçarmak, programda yaptığı konuşmada, Ordu'da liman olmamasının, kentin vizyonunu daralttığını belirterek, "Karamsarlık havası vermek durumu değil ama kendimizi de kandırmamak gerekir, sorunlarımız var. Kendi ilimizden başlayacak olursak, bu kentin limanı olmaması hakikaten vizyonunun daraldığını gösteriyor. Bunu çok net bir şekilde ifade etmek durumundayım. 1900'lü yıllara yakın zamanlardan Ordu'da pamuk ithalatı var. 19'uncu yüzyılda Venedik gemileri yani İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar hepsinin düzenli sefer yapan yani İstanbul'dan Karadeniz Bölgesi'nde düzenli sefer yapan gemiler var. Ticarette bir vizyon var. Ordu'nun bu konuda hatırı sayılır bir ticari hareketinin olduğunu oradan görebiliyoruz" diye konuştu.



"Bugün limanı olmayan bir kent haline döndük, bunu kesinlikle behemehal aşmamız gerekir" diyen Uçarmak, "Ticaret rakamlarına bakıldığında da geriye doğru bir büzülme var. Onu da görmekte fayda var. O nedenle bu heyecanı yeniden getirecek projelerin, ben değerli bakanımızın inşallah başkanlığı zamanında bir vizyon olarak ortaya koyulacağını ben düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Perakende ticaret ile ilgili yeni kuralları önümüzdeki günlerde yeniden ele almak durumundayız"



Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, perakende ticaret hakkında şikayetler olduğunu, ilerleyen günlerde bu ticarete yeni kurallar geleceğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bakanlık olarak esnafla, ticaret odaları ile, ticaret borsaları ile hepsi ile ilgiliyiz, ticaretin düzenlenmesiyle de alakalıyız. Şimdi herkesin şikayet ettiği perakende ticaret. Perakende ticaret ile ilgili yeni kuralları önümüzdeki günlerde yeniden ele almak durumundayız. Bölgede üretilen ürünleri, zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım. Belirli firmaların üreticilerini de kendisi belirleyerek sadece kendi ürettiği kendi belirlediği kişilerde mal almak sureti, bizim memleketimizde yaylalara kadar ilerlemiş durumda, buna önlem almak durumundayız."



"Memleket olarak, başka ülkelerdeki vizyonu ülkemize taşıyabilmiş değiliz"



"Özellikle AVM ve benzeri mevzularda biraz geri kalmış olmakla birlikte, memleket olarak başka ülkelerdeki vizyonu ülkemize taşıyabilmiş değiliz" diyen Bakan Yardımcısı Uçarmak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bugün Avrupa'da herhangi bir merkeze gittiğinizde bir AVM bulamazsınız. Ama bizim şehirlerimizde insanlar bile bunu talep eder durumda. Bu esnafın lehine olan bir şey değil. Doğal olarak siz, dengeli bir şekilde ticaretin yapılmasını sağlayamazsınız, yapacağınız şey başka bir ticari alana doğru eğriliyor, rant üretilmiş oluyor."



Ordu Valisi Seddar Yavuz da Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile eğitim dönemlerinden itibaren tanıştıklarını belirterek, kendisine başarılar diledi.



Toplantıya ayrıca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ve ilgililer katıldı. - ORDU

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