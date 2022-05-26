Bakan Yardımcısı Yavuz: Başkent, Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanata doyacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, 580 etkinlikte 5971 sanatçının görev alacağını, başkentin kültür ve sanata doyacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara'nın tarihi zenginliklerini ön plana çıkarmak, güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak amacıyla 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali, sanatseverlerle buluşturulmaya hazırlanılıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festival kapsamında müzik, sinema, edebiyat, tarih gibi alanlarda 5971 sanatçının görev alacağını ve festivalin kültür ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yavuz, "16 gün boyunca Ankaralıları, Ankara'nın tarihi mekanlarında, müzelerinde sanat etkinlikleriyle ağırlıyor olacağız. Ankara çok tarihi çok kadim bir şehir. Kültürel mirasın çok güçlü olduğu hem devletin hem özel müzelerle birlikte bir müzeler kenti. Biz bütün bu tarihi mekanları sanat ile birleştirerek hem Ankaralılara hem başkenti ziyaret etmek isteyenlere bir festival kapsamında sunmak istedik. Bir rota oluşturduk 4,7 kilometrelik. Ankara Kalesi, Hamam Önü, Hamam Arkası, Osmanlı Ahşap Evleri, Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Cenab Ahmet Paşa Camii'nden ilerleyen rota, Ankara Kalesi'ne doğru çıkıyor. Ankara'nın simgelerinden Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, PTT Pul Müzesi, CSO Ada Ankara ve CerModern gibi modern sanat yapıları, müzeler, sanat galerileri, tarihi yapılar ve anıtlar yer alıyor rotada" diye konuştu.