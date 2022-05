Bakan Yardımcısı Yavuz: Başkent, Kültür Yolu Festivali ile kültür ve sanata doyacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'nde, 580 etkinlikte 5971 sanatçının görev alacağını, başkentin kültür ve sanata doyacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Ankara'nın tarihi zenginliklerini ön plana çıkarmak, güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak amacıyla 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali, sanatseverlerle buluşturulmaya hazırlanılıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festival kapsamında müzik, sinema, edebiyat, tarih gibi alanlarda 5971 sanatçının görev alacağını ve festivalin kültür ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Yavuz, "16 gün boyunca Ankaralıları, Ankara'nın tarihi mekanlarında, müzelerinde sanat etkinlikleriyle ağırlıyor olacağız. Ankara çok tarihi çok kadim bir şehir. Kültürel mirasın çok güçlü olduğu hem devletin hem özel müzelerle birlikte bir müzeler kenti. Biz bütün bu tarihi mekanları sanat ile birleştirerek hem Ankaralılara hem başkenti ziyaret etmek isteyenlere bir festival kapsamında sunmak istedik. Bir rota oluşturduk 4,7 kilometrelik. Ankara Kalesi, Hamam Önü, Hamam Arkası, Osmanlı Ahşap Evleri, Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri Cenab Ahmet Paşa Camii'nden ilerleyen rota, Ankara Kalesi'ne doğru çıkıyor. Ankara'nın simgelerinden Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii, Hamamönü, Augustus Tapınağı, Roma Hamamı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Ankara Etnografya Müzesi, Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, PTT Pul Müzesi, CSO Ada Ankara ve CerModern gibi modern sanat yapıları, müzeler, sanat galerileri, tarihi yapılar ve anıtlar yer alıyor rotada" diye konuştu.

ROMA HAMAMINDA SANATSAL ETKİNLİKLERBakan Yardımcısı Yavuz, Roma Hamamı'nda ilk kez konser, tiyatro, opera gibi etkinliklerin yapılacağını söyleyerek, "Ankara, Roma'da da Ankira adında önemli bir kent. Roma Hamamı'nda ilk defa konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek. Açık havada etkinlikler düzenlenecek. İlk kez orada sanatsal etkinlik düzenlenecek. Büyük bir şenlik havasında geçecek festival. Sanatın her alanı buraya dahil. Müziğin her türlüsü olacak. Uluslararası sanatçılarımız katılacaklar. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız ünlü solist, sanatçıları misafir edecek. Berlin 'den Senfoni Orkestrası gelecek. Ankara Kalesi'nde kurulacak sahnede gençlerin çok sevdiği isimler sahne alacak. Pazar sabahı bin seymen bir araya gelerek, aynı anda gösteri yapacak Cumhuriyet Müzemiz ve Birinci Meclis binamız önünde. Biz Ankara'nın tarihi katmanlarını ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu kadim tarihe sahip gerek Osmanlı gerek öncesinde Roma ve Cumhuriyet dönemi yapılarını insanların fark etmelerini istiyoruz ve bunu da sanat yolu ile yapıyoruz" dedi. 'HAYALİM ULUSLARARASI BİR FESTİVAL HALİNE GETİREBİLMEK'Bakan Yardımcısı Yavuz, festivalin 7'den 70'e herkese hitap edeceğini söyleyerek şöyle konuştu: "CSO Ada Ankara'da çocuklarımıza bir tiyatro kuruyoruz. Çocuklar için masal atölyeleri var. Müzelerimiz de çocuklar için özel aktivite düzenlediler. Çocuklarımızı aileleriyle birlikte bekliyoruz. Gençlerin çok sevdiği isimler festivalimize katılıyor. Gençler için ayrıca 'gençbilet' uygulamamız var. Sergilerimizin tamamı ücretsiz. Pek çok ücretsiz etkinliğimiz var. Yelpazenin her tarafından sanat-kültür etkinliği olacak. Ankara için çok önemli bir festival. Ankaralıların festivale sahip çıkacağına inanıyorum. İlgi çok güzel. Sosyal medya hesaplarımız, aplikasyonumuz ve internet sitemizden insanlarla iletişim kuruyoruz. Önümüzdeki yıl cumhuriyetin 100'üncü yılı için daha büyük bir festival düzenlemeyi düşünüyoruz. Hayalim Ankara için uluslararası bir festival haline getirebilmek ve bu festivale sadece Ankaralıların değil tüm şehirlerden insanların gelmesini sağlamak."