Bakan Yardımcısı Yavuz: "Türkiye'nin toplam istihdamı içerisinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 4,34'tür" - Son Dakika

- Bakan Yardımcısı Yavuz: " Türkiye'nin toplam istihdamı içerisinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 4,34'tür"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Türkiye'nin toplam istihdamı içerisinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 4,34'tür. Bu hacim ile kültür endüstrileri gayrimenkul, finans, sigorta, madencilik, bilgi-iletişim, idari hizmetler sektörlerine göre daha çok istihdam oluşturuyor ve bunun önemli bir kısmı da gençlerimiz için" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları Eğitim Merkezi, fikri mülkiyet alanında faaliyet gösteren üniversitelerle iş birliği kurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Telif Hakları Eğitim Merkezi Üniversiteler İşbirliği Protokolü İmza Töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, "Fikri Mülkiyet, ülkelerin kültür, sanat ve teknoloji alanlarındaki ilerlemelerini ve ekonomik büyümelerini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi. Özellikle son çeyrek yüzyılda; Bilişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, İnternet tabanlı hizmetlerin artık hayatın her alanında etkin olması, Bunlara ek olarak kültür-sanata erişim imkanlarının eskiye oranla artması, Yine tüm bunlara bağlı olarak da toplumda yaşanan değişim ve dönüşümler, ülkeleri fikri mülkiyet ve telif hakları alanlarında etkin politikalar oluşturma yönünde zorlamaya başladı" dedi.

Kültür endüstrilerinin ekonomik büyümenin itici gücü olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Yavuz, "Sinema, müzik, yayıncılık, radyo- televizyon, yazılım, görsel sanatlar ve reklamcılık gibi sektörler özünde bireysel yeteneği barındırarak, telif hakkı korumasına dayalı biçimde istihdam ve ekonomi açısından önemli bir değer zinciri oluşturuyor. Kültür endüstrilerine dayalı sektörlerin gayri safi yurtiçi hasılaya ve istihdama katkısı diğer pek çok sektörün katkısının üzerinde. Öte yandan, kültür endüstrileri ekonominin yanı sıra toplumsal bütünleşme ve eğitim yönünden de fayda sağlıyor. Şehir ve ülkelerin marka değerine, tanıtımına, turizme, istihdama, yaşam kalitesinin artmasına katkı veriyor" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Yavuz, kültür endüstrileri tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin ülke kimliğinin ve değerlerinin de taşıyıcısı olduğunu ifade ederek, "Bu açıdan da kültür endüstrilerini oluşturan tüm sektörlerde küresel pazarların hedeflenmesi öncelikli olmalı" dedi.

Merkezin 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri ile 3 bin 500 kişiye ulaştığını aktaran Yavuz, "Hazırlanan çeşitli raporlar ve yayınlarla da bu alanda çalışanlara öncülük ve rehberlik ediyor. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz "Kültür Endüstrilerinin Ülke Ekonomisine Katkısının Ölçümü Raporu" çalışmamız ile Türkiye'de kültür endüstrilerinin ülke ekonomisine katma değer, istihdam, işgücü verimliliği ve dış ticaret payı gibi ekonomik büyüklüklerdeki katkısını açık ve net olarak ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Kültür endüstrilerinin oluşturduğu toplam katma değerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının son 10 yıllık dönemde artarak yüzde 2,88'e ulaştığının bilgisini veren Bakan Yardımcısı Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu oran, sağlık-sosyal hizmetler veya bilgi-iletişim gibi son derece önemli sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla payının da üzerinde. Şu anda Türkiye'nin toplam istihdamı içerisinde kültür endüstrilerinin payı yüzde 4,34'tür. Bu hacim ile kültür endüstrileri gayrimenkul, finans, sigorta, madencilik, bilgi-iletişim, idari hizmetler sektörlerine göre daha çok istihdam oluşturuyor ve bunun önemli bir kısmı da gençlerimiz için. Son on yılda en çok istihdam oluşturan sektörlerimiz ise yazılım, bilgisayar oyunları ve veri tabanı, kitap ve yazılı basın, reklamcılık, radyo ve televizyon yayıncılığı sektörleri."

Kültür endüstrilerindeki toplam ihracatının 2009-2018 yılları arasında yüzde 29,40 oranında arttığını bildiren Bakan Yardımcısı Yavuz, "Aynı dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 24,47 oranında artmıştır. Nüfusumuzun genç ve kültür endüstrilerine olan ilgisinin yüksek olması bu sektörlerimizin ileride küresel piyasalarda daha iddialı konuma geleceği konusundaki beklentilerimizi artırmaktadır" açıklamalarında bulundu.

Düzenlenen imza törenine Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Murat Ferman, Hacettepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Serper, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de katıldı.