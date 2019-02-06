Bakan Yardımcısı Yerlikaya'dan Müjde

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU) Spor Bilimleri Fakültesi (BESYO) öğrencilerinin dersine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBU) Spor Bilimleri Fakültesi (BESYO) öğrencilerinin dersine katıldı. Programda müjde veren Yerlikaya, "Önümüzdeki aylarda yine 500 tane milli sporculardan alım yapacağız" dedi.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, bir dizi program için geldiği Sakarya'da BESYO öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerin dersine katılan Yerlikaya, burada öğrencilere öğütler vererek onların sorularını cevapladı. Sporun birleştirici gücü olduğundan bahseden Yerlikaya, önümüzdeki aylarda 500 tane milli sporculardan alım yapılacağının müjdesini de verdi.



"Sporun birleştirici gücü var"



BESYO'da bir derslikte öğrencilerle bir araya gelen Yerlikaya, "Benim hayatta bir düşüncem vardır. Bir insanın mutlaka bir spor branşı yapmış olmasını arzu ederim. Hangi branş olursa olsun. Hatta ileri götürelim, bir insanın mutlaka çalgı türlerinden birisini çalmasını arzu ederim. Çünkü insanların sadece spor tarafında dar, kısır kalmasını arzu etmem. Dünya görüşlerinin geniş olmasını isterim. Biraz daha hayata iyi bakmasını arzu ederim. Onun için sizlerden de mutlaka branşlaşma anlamında illa yapmış olduğunuz branşta çok büyük başarılı olacağız diye bir kanun yok. Bu sınıfın içerisinde ki herkesin başarılı olacak diye bir şey yok. Herkes bir yola gider, içerisinden birkaç tanesi büyük başarılar elde eder. Ama mutlaka spor yapmak lazım. Sporun hayat içerisinde insana kattığı o kadar büyük değerler var ki. Bu salon içerisinde hepimiz farklı bir siyasi görüşe sahibiz, hepimizin inançları da belki farklı ama bir takım içerisinde farklı farklı görüşler bir araya gelerek aynı hedef için mücadele edebiliyoruz. Sporun da bir birleştirici, kaynaştırıcı gücü vardır" dedi.



"Stresi olmayan insanın başarısı da olmaz"



Stresin insanı konsantre ve motive ettiğini belirten Hamza Yerlikaya, "Herkesin merak ettiği şeylerdir; hiç strese girip girmediğim konusu. Bazı insanlar vardır; ben hiç strese girmemek için mücadele ediyorum, psikolojimi tutuyorum derler. Burada yanlış bir anlayış vardır aslında streste insanı motive eder. Stresi olmayan adamın da başarısı olmaz. Dünya minderlerine çıktığımda aşırı strese girerdim. Bunu zaman içerisinde yaşayarak gördüm ki streste insanı motive eder, maça konsantre eder. Hedeflerine ulaştırır ama fazlası seni berbat eder" diye konuştu.



"Yönünüz önce Kabe'ye sonra devletinize olsun"



Yerlikaya, "Bir şey yaparken önce inanacaksın, inanmak lazım, azmetmek, arzu etmek lazım. İnanmadığın bir şeyi asla yapamazsın. Örneğin inanmadan avukat, mühendis olmak mümkün değil. İdealleriniz olsun, hedefleriniz olsun. Bir mücadele edecek azminiz olsun, hedefiniz olsun Hedefsiz asla olmaz. Gençlikte kaldığı gibi kalmıyor. Ben ilk mindere çıktığımda 9-10 yaşındaydım, şimdi 43 yaşındayım. Günler gidiyor, istesek bile geri getiremiyoruz. Onun için mutlak bir hedefiniz olsun. Bir hedef için mücadele edin, korkmayın. Ne yaparsanız yapın yönünüz önce Kabe'ye sonra devletine. Asla devletten şaşmamak lazım. Bizim yön ve hedefimiz her zaman devlet" şeklinde konuştu.



"500 tane milli sporculardan alım yapacağız"



500 tane milli sporculardan alım yapılacağının da müjdesini veren Yerlikaya "Türkiye'nin artık her yerinde bir spor salonu kulüpleşme İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla yapıyoruz. Geçmişte tabi imkan, alan, malzeme ve salon yoktu. Ama şimdi öyle değil, imkanlar şimdi daha hızlı. Alanlar daha çok genişledi. Okulların bahçelerinde de artık spor salonları yapılmadan okul yapılmıyor. Bugün spor yapıp da Avrupa'da, Dünya'da birkaç şampiyonluktan ziyade gençlerde bile başarılı olmuş kişilere devlet KPSS'ye dahil etmeden beden eğitimi öğretmenliği ataması yapıyor. Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde biz sözleşmeli antrenör ya da antrenör alımı yapıyoruz. Bu kriterlerde ki önümüzdeki aylarda yine 500 tane milli sporculardan alım yapacağız. Geçmişte dediğimiz alanlar yoktu ama şimdi öyle bizim salonumuz, alanımız, imkanımız yok deme şansımız kalmadı" ifadelerini kullandı.



Konuşma sonrasında Yerlikaya'ya çeşitli hediye takdimlerinde bulunuldu. - SAKARYA

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