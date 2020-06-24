Bakan yardımcısının ağaçtan düşen amcasının oğlu toprağa verildi - Son Dakika

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde kiraz ağacından düşüp yaşamını yitiren Salim Aksu (62), toprağa verildi. Cenazeye, Aksu'nun amcasının oğlu Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu da katıldı.
Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünün eski muhtarı Salim Aksu, 22 Haziran akşamı kiraz toplamak için çıktığı 5 metre yüksekliğindeki ağaçtan beton zemine düştü. Yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Üzümlü Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
İlçe halkı tarafından sevilen Salim Aksu'nun önceki dönemlerde il genel meclis üyeliği yaptığı öğrenildi.