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Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van'a sevk edildi

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van'daki hastanelere sevk edildi.

Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van'a sevk edildi, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van'daki hastanelere sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle Van'ın Erciş ilçesi arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ferhat Küçük ve Mehmet Şakir Salduz Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Töre Üst ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesinin ise Van Ferit Melen Havalimanında yapılacak törenle İstanbul'a gönderilmesi bekleniliyor. - VAN
Haluk Dursun, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:59 Kaynak: İHA
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