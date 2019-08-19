Bakan Yardımcısının hayatını kaybettiği kazada yaralananlar Van'a sevk edildi
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van'daki hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:05 Kaynak: İHA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun
'un hayatını kaybettiği kazada yaralanan 3 kişi ise Van
'daki hastanelere sevk edildi. Bitlis
'in Adilcevaz
ilçesiyle Van'ın Erciş
ilçesi arasındaki Bayraklı
Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Bakan Yardımcısı Dursun hayatını kaybederken, beraberindeki 3 kişi de yaralanmıştı. Erciş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Ferhat Küçük ve Mehmet Şakir Salduz Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine, Töre Üst ise Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezine sevk edildi. Bakan Yardımcısı Dursun'un cenazesinin ise Van Ferit Melen
Havalimanında yapılacak törenle İstanbul
'a gönderilmesi bekleniliyor.
(Şükrü Akyüz/İHA)
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