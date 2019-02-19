Son Dakika Haberleri: Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve Bozüyük'teki Statları En Kısa Sürede Çözüme Kavuşturacağız"

Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve Bozüyük'teki Statları En Kısa Sürede Çözüme Kavuşturacağız"

58 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde bulunan statların en kısa zamanda yenileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya:
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde bulunan statların en kısa zamanda yenileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya bir takım ziyaretler için geldiği Bilecik'te ilk durağı Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etmek oldu. Buradan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı makamında ziyaret eden Bakan Yerlikaya'ya, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı aynı zaman AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Nusret Tosun, Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesinde bulunan statların akıbetini sordu. Bakan Yerlikaya bu soruya, "Statları gündeme aldıklarını ve en kısa sürede yapılacağını" söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı aynı zaman AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi Nusret Tosun, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın statlarla ilgili çalışmaların en kısa sürede başlayacağını söylediği belirtti. Tosun ayrıca, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiklerini statların sözünün aldıkları da sözlerine ekledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:57 Kaynak: İHA

Hamza Yerlikaya, Bozüyük, Bilecik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gareth Bale, Kendi Düğününde Güvenliği Sağlaması İçin Komando Kiraladı! Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!

Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı Bir Maçta 20 Gol Yiyen Pro Piacenza, Serie C Liginden Diskalifiye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:55:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yerlikaya: "Bilecik ve Bozüyük'teki Statları En Kısa Sürede Çözüme Kavuşturacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]