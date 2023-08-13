Bakan Yerlikaya: Bölücü örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Bölücü örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

Son Güncelleme: 13.08.2023 14:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen ''Narkoterör'' operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de gerçekleştirilen "Narkoterör" operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini duyurdu.

DETAYLARI BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bingöl'de gerçekleştirilen Narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar Türk Lirası yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.

"2023 YILININ EN YÜKSEK YAKALAMASI"

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan "Şehit Jandarma Ütğm. Uğur Tunaboylu" Narkoterör operasyonu sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

Bakan Yerlikaya: Bölücü örgütünün 36,4 milyar Türk lirası yasa dışı gelir elde etmesi engellendi'
Kaynak: İHA
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Bingöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Yerlikaya: Bölücü örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Bölücü örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi - Son Dakika
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