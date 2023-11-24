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İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen ''KAHRAMANLAR-29'' Operasyonu kapsamında terör örgütü mensubu 39 şüphelinin yakalandığı duyurdu.

24.11.2023 - 16:46,  Güncelleme: 17:02
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İstanbul merkezli Diyarbakır ve Bolu'da eş zamanlı olarak düzenlenen"KAHRAMANLAR-29" Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 39 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristleri ve onların iş birlikçilerini inlerinde yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"39 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgilere vererek, "İstanbul merkezli 17 ilçede 40 adrese; Diyarbakır Silvan ve Yenişehir ilçelerinde 2 adrese, Bolu'da 1 adrese olmak üzere toplam 43 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör şüphelisi 39 şahıs yakalandı. BTÖ tarafından sansasyonel nitelikte eylem gerçekleştirme amacıyla görevlendirilen bu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; Ruhsatsız tabancalar, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi." dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı

"YILIN 365 GÜNÜ, 4 MEVSİM, 12 AY, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN OPERASYONLAR DÜZENLİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Güncel

Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 39 terör şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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