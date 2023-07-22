Bakan Yerlikaya, hız yapan motosiklet sürücüsüne nasihat veren polisi teşekkür etti - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, hız yapan motosiklet sürücüsüne nasihat veren polisi teşekkür etti

22.07.2023 16:35

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da hız yapan bir motosiklet sürücüsünü durdurup, trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ın nasihatini telefonla arayarak teşekkür etti. Bakan Yerlikaya, polis ile sürücü arasındaki diyaloğun videosunu paylaşarak, trafik kurallarına uyma ve aşırı hız yapmama konusunda uyarıda bulundu.

MOTOSİKLET tutkusuyla bilinen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da hız yapan motosiklet sürücüsünü durdurup, "Ölürsen ne yapacağız yavrum?" diyerek, nasihat veren trafik polisi Alper Gökhan Yıldırım'ı telefonla arayarak teşekkür etti. Bakan Yerlikaya, polisle sürücü arasındaki diyaloğun videosunu da paylaşarak, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım" dedi.

Bakan Yerlikaya, Samsun'da hız yapan motosiklet sürücüsü genç ile ona nasihat verip, uyaran Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım arasında geçen diyaloğun videosunu Twitter hesabından paylaştı. Videoda motosikletli genci durduran polis Yıldırım'ın, "Ben senin amcan yaşındayım. 2 tane sollu sağlı tokat çekip, ayıltmak istiyorum seni. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz. Ben de motoru seviyorum. Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin, motorun havalı, sen havalısın; ama ölürsen ne yapacağız yavrum?" ifadelerini kullandı. Polis Yıldırım, ardından gencin üzerindeki montu gösterip, "Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsun umarım. Ceza için değil, ailen için, annen, baban varsa manitan, ne bileyim yoksa da yap bi tane kendine, onlar için yaşa" dedi. Gencin bunun üzerine, "Böyle konuşunca duygusallaştım biraz" dediği duyuldu. "Kalbini kırmışızdır belki; ama özür dileriz" diyen polise genç tekrar, "Ne demek ağabey" karşılığını verdi.

BAKAN YERLİKAYA: İŞTE BİZİM TRAFİK POLİSİMİZ

Motosiklet tutkusuyla bilinen Bakan Yerlikaya, video ile birlikte, "'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum?' Bir motosiklet sürücüsü olarak bu video, bu sözler beni çok duygulandırdı. İzleyince dedim ki; işte bizim trafik polisimiz. Derdi ceza yazmak değil; 27 yaşındaki genç bir motosiklet sürücüsüne bir baba şefkatiyle yaklaşmak, nasihat vermek, uyarmak. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım'ı telefonla aradım, kendisine örnek tavrı için teşekkür ettim. ve motosiklet sürücülerimiz; Lütfen, trafik kurallarına uyalım, aşırı hız yapmayalım. Çünkü hayatla yarışılmaz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, hız yapan motosiklet sürücüsüne nasihat veren polisi teşekkür etti - Son Dakika


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