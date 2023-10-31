 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı - Son Dakika

Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı

Son Güncelleme: 31.10.2023 12:20

İçişleri Bakanlığı suç örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son operasyon çocukların müstehcen görüntülerini satanlara yönelik gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere 48 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

48 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında; çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONULARIN BAŞINDA"

Şüphelilerin, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurarak çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satışa sunduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemeleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale de el kondu. Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, İstanbul, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
13:17 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem
12:20 Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı
12:11 Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor
11:53 İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
11:53 Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza
11:47 Bakan Şimşek'ten emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran sözler
11:44 Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi
11:44 29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı
11:31 İhracat, ithalatı karşılamadı! Dış ticarette 5 milyar dolar açık verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 14:05:55. #1.12#
SON DAKİKA: Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement