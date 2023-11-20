Bakan Yerlikaya: Sağanak ve fırtınada 9 kişi yaşamını yitirdi

Kış, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Yurt genelinde hem fırtına ve sağanak hem de kar etkili oldu. Yollar kapandı, ağaçlar devrildi, oluşan dev dalgalar nedeniyle tekneler zarar gördü. Aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Batman, Diyarbakır ve Zonguldak'ta can kayıpları yaşandı. Zonguldak'ta açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkemizde fırtına ve sel nedeniyle dünden beri 9 kişinin can verdiğini açıkladı.

ZONGULDAK, BATMAN VE DİYARBAKIR'DA 9 CAN KAYBI

Olumsuz hava koşulları, hafta sonu yurdun birçok bölgesinde etkili oldu. Kar ve sağanak yağış hayatı felç ederken birçok kentte ev ve iş yerlerini su bastı. Son duruma ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batman'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum." dedi.

"11 MÜRETTEBAT ARANIYOR"

Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü: Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 13 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır. Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır.

"ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

"57 OKULUN ÇATISI UÇTU"

Turuncu uyarı verilen illerde 2009 ihbar yapıldı. Zonguldak'ta maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. İlk etapta AFAD'dan 50 milyon lira kaynak gönderdik. Okullarımızın çatılarıyla ilgili valimiz arkadaşlarıyla çalışıyor. 43 evin ve iş yerinin de çatısının uçtuğuna dair bilgi var. Ayrıca su baskını olan evler, ekili dikili arazilerle zarar tespitleri yapılıyor. Yarın akşama kadar zarar tespitleri bitirilir, en geç cumartesi günü destek ödemelerini AFAD olarak yapıyor olacağız."