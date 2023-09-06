Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı. Bakan Yerlikaya, 564 konut, 744 iş yeri, 172 aracın zarar gördüğünü söyledi. Kırklareli'nde sel sularına kapılan 6 kişiden 1'inin hala kayıp olduğunu belirten Yerlikaya, "Gerek İstanbul'da gerek Kırklareli'nde hükümetimizin yardımı, her zaman için zarar gören vatandaşlarımızın üzerindedir." dedi.

KIRKLARELİ'NDE 5, İSTANBUL'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırklareli ve İstanbul'da dün peş peşe sel felaketleri yaşandı. 5 kişinin hayatını kaybettiği Demirköy ilçesine bağlı İğneada bölgesinde bungalov evler hasar aldı büyük hasar meydana geldi. Megakent İstanbul'da ise Büyükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerini sel vurdu. İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

"KIRKLARELİ'NDE 1 KİŞİ HALEN KAYIP"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli ve İstanbul'daki son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Kırklareli'nde 6 kişiden 1'i halen kayıp, anbean arkadaşlarla konuşuyorum. Şu anda arama-kurtarma faaliyetleri yaklaşık 900'ün üzerinde. O vadi öyle bir vadi ki ormanlarla kaplı. Son derece derin bir vadi. büyük sel gücüyle ağaçları kökünden söken büyük bir tahribat olduğunu biliyoruz. Büyük bir emek var orada. 900'e yakın arkadaşımız umarım diğer vatandaşımızı da bulur. Gerek İstanbul'da gerek Kırklareli'nde hükümetimizin yardımı, her zaman için zarar gören vatandaşlarımızın üzerindedir.

"İSTANBUL'DA 564 KONUTU SU BASTI"

İstanbul'da şu ana kadar tespit edilen 564 konutla ilgili su basmasından bahsediyoruz. İş yerlerindeki su basması sayısı da 744. 172 araçta da selle ilgili zarar olduğu tespit edildi. AFAD ilk etapta 40 milyon TL para gönderdi. Bazı kaymakamlarımız hesaplarına bu konut ve işyeriyle ilgili para aktarmaya başladılar. Muhtemelen bu yarın tamamlanır. Hemen akabinde kesin zarar tespiti yapılır. Biz mutlaka bir destek ödemesinde bulunacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Allah tekrarından korusun diyorum. Bu iklim değişikliğinde lütfen uyarılara hep beraber dikkate alalım ve tedbirli olalım. Medyamız gerçekten özverili, gayret gösteriyor."