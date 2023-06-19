Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ın yüksek dağlarında terörle mücadele paylaşımı! - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ın yüksek dağlarında terörle mücadele paylaşımı!

19.06.2023 18:18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya, 900 Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timi ile 13.500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 304 operasyonun devam ettiğini belirtirken, kahramanlarımızın dualarının kendileriyle olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta terör unsurlarına karşı mücadelenin devam ettiğini belirterek, bölgede yaptığı ziyaretlere ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"DUALARIMIZ SİZİNLE"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek rakımlı tepeler, dar geçitler, uçsuz bucaklı vadiler. Ez cümle; Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinin düştüğü terörle mücadele bölgelerinin her noktasında, SİHA'larımızın, Silahlı İHA'larımızın, Keşif Uçaklarımızın ve zırhlı araçlarımızın desteklediği; 900 Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timi ile 13.500 personelimizin katılımıyla 304 operasyon icra ediliyor Rabbim kahramanlarımızın ayaklarına taş değdirmesin. Dualarımız sizinle. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya''dan Şırnak''ın yüksek dağlarında terörle mücadele paylaşımı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Tf : Sayın bakanım doğu ve güneydoğuda yaşayan 20 milyon TÜRKMEN soydaşımızı ortaya çıkarın örgütleyin öğrenin konuşun artık. Bu bölgeler TÜRK coğrafyasıdır binlerce yıldır. Bunu herkez bilecek öğrenecek. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya'dan Şırnak'ın yüksek dağlarında terörle mücadele paylaşımı! - Son Dakika


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