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Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi

Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 19 şüpheli ise yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşarak, "11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı ve muhtelif miktarda uyuşturucuya el konuldu" dedi.

21.11.2023 - 17:20,  Güncelleme: 17:47
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İstanbul merkezli 3 ilde, sosyal medyada kendilerini "Yolyemezler çetesi" olarak tanıtan silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını paylaştı.

İŞLEDİKLERİ SUÇLARIN HADDİ HESABI YOK

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütünün kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve 6136 SKM, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işlendikleri tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 19 şüpheli yakalandı

ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Yerlikaya, paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı, muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi, 19 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Yolyemezler grubu olarak bilinen suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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