Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki yangının ilerlemesi durduruldu

Çanakkale'de dün saat 11.40'ta başlayan orman yangını 1500 hektar alanda etkili olmaya devam ediyor. 20 saati aşkın süredir devam eden yangın nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükselirken, Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangının ilerlemesi durduruldu. Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

9 KÖY BOŞALTILDI

Bölgede incelemelerde bulunan Yumaklı şöyle devam etti: "Halihazırda 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinası, yaklaşık 2 bin 700 personelle sahada mücadelemize devam ediyoruz. Bu uçaklardan biri de çok yüksek tonajda su taşıyabilen Rusya'dan kiraladığımız uçaklardan. 9 köy tahliye edildi. 337 hane ve 1251 vatandaşımız yaşamaktaydı. Ulupınar Köyü'nde 5 ev, Yağcılar Köyü'nde de 4 ev, bunlardan 3'ü kullanılmayan hasar görmüş vaziyette.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT TARAFLI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

85 küçükbaş 3 de büyükbaş olmak üzere bir hayvan zayiatı var. 10 da ahır ve ağıl hasarı söz konusu. Köylerden ilk etapta kronik hastalığı olan, yaşlı olan vatandaşlarımız yani 83 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlardan sadece 8'i müşahede altında. Hayati tehlikesi olan yok. Çanakkale Boğazı halihazırda çift taraflı olarak gemi trafiğine kapatılmış vaziyette. Yine Çanakkale-Çan yolu da tedbiren kapalı. Düne göre daha avantajlıyız, parametreler daha iyi. Öğleden sonra resmi daha net bir şekilde görebileceğiz. Bütün kurumlar çok yoğun şekilde çalışmalara katılıyorlar.

"HASTANE VE ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ RİSK YOK"

Şu anda köylere geri dönüşle ilgili bir şey söyleyemeyiz. Başka tahliye planı olan herhangi bir köy yok. Devlet hastanesiyle ilgili, üniversite ile ilgili herhangi bir risk yok. Yangının etrafı ekiplerimiz tarafından çevrilmiş vaziyette. Yangının ilerlemesini arkadaşlarımız durdurmuş vaziyetteler. Rüzgar şartları bu şekilde devam ederse, öğleden sonra akşamüstüne doğru genel resmi daha net şekilde görebileceğiz."

83 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi. Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.