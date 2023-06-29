Bakan Yumaklı'dan esprili cevap: Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan esprili cevap: Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı?

29.06.2023 15:30

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da kendisine pastırma ikram eden bir esnafın, 'Sizce Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı?' sorusuna esprili bir şekilde cevap verdi. Yumaklı, 'Hayatta o kavgaya girmem. İkisi farklı kategorideler, yarıştırmamak lazım. Ben Kastamonu pastırmasının temsilini, savunmasını yapıyorum' dedi.

- Esnafın, "Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı" sorusuna Bakan Yumaklı'dan esprili cevap

KASTAMONU - Kastamonu'da kendisine pastırma ikram eden esnafın, "Sizce Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı" sorusuna esprili bir şekilde cevap veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayatta o kavgaya girmem. İkisi farklı kategorideler, yarıştırmamak lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziyaret ettiği Kastamonu'da bir dizi programa katıldı. Öğle namazını Kastamonu il merkezinde bulunan Tarihi Nasrullah Kadı Camiinde kılan Bakan Yumaklı daha sonra tarihi meydandaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Bakan Yumaklı, taleplerini dinledi. Esnaf gezisi sırasında Bakan Yumaklı'ya pastırma ikram eden bir esnaf, "Sizce Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı" diye sordu. Esnafın sorusuna cevap veren Bakan Yumaklı, "Hayatta o kavgaya girmem. İkisi farklı kategorideler, yarıştırmamak lazım. Ben Kastamonu pastırmasının temsilini, savunmasını yapıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Tarım ve Orman Bakanı, Kastamonu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı'dan esprili cevap: Kayseri pastırması mı, Kastamonu pastırması mı? - Son Dakika


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