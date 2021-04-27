Bakan Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen Kerry hakkında soruşturma istendi - Son Dakika

Bakan Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen Kerry hakkında soruşturma istendi

27.04.2021 05:33
Bakan Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen Kerry hakkında soruşturma istendi, System.String[]

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in sızan ses kaydında, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail'in Suriye'de 200'den fazla gizli operasyon düzenlediği konusunda kendisini bilgilendirdiğini söylemesi, ABD'de tartışmalara neden olurken, birçok kongre üyesi ve eski yetkili Kerry...

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in sızan ses kaydında, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, İsrail'in Suriye'de 200'den fazla gizli operasyon düzenlediği konusunda kendisini bilgilendirdiğini söylemesi, ABD'de tartışmalara neden olurken, birçok kongre üyesi ve eski yetkili Kerry hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuyla ilgili açıklamasında, "Bu birçok seviyede iğrenç bir şey. Kerry ve Biden'ın, Kerry'nin neden dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan İran'a ipucu verirken en büyük ortağımız İsrail'i sırtından bıçakladığına yanıt vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise "Yıllar önce söyledim. Bu kişi (Zarif) eski Kerry'nin görevinden sonra da eski Dışişleri Bakanı Kerry ile politika konularına görüşmelerine devam ediyor ve Zarif'e göre Kerry İran'ı İsrail operasyonları konusunda bilgilendirmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, ayrıca ABD yönetimi, İran ile yeni bir anlaşma yapmadan önce Kerry ile Zarif arasındaki görüşmelerin detaylarının ortaya çıkarılması gerektiğini ifade ederek, Kerry hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Indiana Eyaleti Temsilcisi Cumhuriyetçi Jim Ranks ise Amerikan medyasına yaptığı açıklamada "Kerry derhal istifa etmelidir ve soruşturma başlatılmalıdır." dedi.

Arkansas Senatörü Tom Cotton ise bu haberlerin kaygı verici olduğunu ve kapalı bir oturumda bu konuyu Kerry ile konuşmak istediğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyelerinden California Temsilcisi Cumhuriyetçi Darrel Issa ise Kerry hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Issa, "İran Dışişleri Bakanından duyduklarımızı veya okuduklarımızı gerçek olarak kabul edemezken, bu haberler derhal ve tam teşekküllü soruşturma gerektiriyor. Şayet Kerry ülkemizin istihbaratının gizli bilgilerini İran ile paylaşmış ve İsrail'i tehlikeye atmış ise söz veriyorum bunu hesabını verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Komitenin diğer üyelerinden biri olan Texas Temsilcisi Michael McCaul Dışişleri Bakanlığından konuyla ilişkin açıklama talebinde bulundu.

New York Temsilcilerinden Cumhuriyetçi Elise Stefanik ise Twitter hesabından "Bu bir suçtur ve Kerry derhal sorgulanıp yargılanmalıdır. Başkan Biden, Kerry'i derhal tüm görevlerinden ve danışmanlık pozisyonlarından almalıdır." paylaşımında bulundu.

Kerry'den yalanlama

Kerry ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şunu ifade edebilirim, bu haber ve tüm bu iddialar kesin bir surette yanlıştır. Ne bakanken ne de o zamandan beri böyle bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

İran ordusunun ülke siyasetindeki rolünden rahatsız olduğuna ilişkin ifadelerin yer aldığı ses kaydında Zarif, ülkesinin dış siyasetindeki rolünün yüzde sıfır olduğunu kaydederken, Kerry ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Kerry beni arıyor ve İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine 200 saldırı düzenlediğini söylüyor. Bunu ben bilmiyordum. ABD, Ayn el-Esed Hava Üssü'ne saldırıyı benden önce öğrendi. Kudüs Gücü'nün iki yetkilisi saldırıdan 45 dakika önce Irak Başbakanına gidip ABD'nin bir üssünü vuracaklarını söylüyor. Savaş meydanındaki politikalar ülkenin stratejisine tabi olmalıdır ancak böyle olmadı ve ülkenin siyasetinin nasıl olacağını savaş meydanı belirledi."

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen Kerry hakkında soruşturma istendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi Tam kapanma futbolu etkileyecek mi? TFF'den merak edilen soruya yanıt geldi 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Taş ocağı gerginliğinde Tarkan'dan hemşehrilerine destek: Haklı isyanınızda yanınızdayım Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti
Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları netleşti! İzin belgesiz bilet kesilmeyecek Şehirler arası seyahat kısıtlamasının detayları netleşti! İzin belgesiz bilet kesilmeyecek         
01:11
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 100 milyon TL'lik destek paketi açıkladı         
00:58
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor         
23:25
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça tartışılan iki isme destek verdi: Haklarında yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum         
21:40
Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den         
18:17
Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi         
16:22
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği İran'da durum vahim! 4 katlı mezarlık inşa edildi         
11:04
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi Vinç kazasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki genç kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 06:25:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Zarif'i İsrail'in operasyonlarına ilişkin bilgilendirdiği öne sürülen Kerry hakkında soruşturma istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei