Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesi 1 Mart İtibari ile...
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IHAAW081614-EKO/28-02-2019- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08: 16: 14 TSI NNNN.
IHAAW081614-EKO/28-02-2019
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk
: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08: 16: 14 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:22 Kaynak: İHA
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