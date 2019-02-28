Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesi 1 Mart İtibari ile...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesi 1 Mart İtibari ile...

27 dakika önce

IHAAW081614-EKO/28-02-2019- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08: 16: 14 TSI NNNN.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:
IHAAW081614-EKO/28-02-2019

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesi 1 Mart itibari ile başlıyor" 28.02.2019 08: 16: 14 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:22 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Zehra Zümrüt Selçuk, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 5,3 Milyar Liralık Ödeme Yapıldı Son Dakika! Bakan Selçuk, Elektrik Desteği Ödemesinin 1 Mart'ta Başlayacağını Bildirdi

Gelin Geldiği Köyde Topraksız Tarımın "Hanımağası" Oldu Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 08:49:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesi 1 Mart İtibari ile...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]