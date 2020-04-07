Son Dakika › Güncel › Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini... - Son Dakika
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini...
33 dakika önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:20 Kaynak: AA
Son Dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Medya bu dönemde sorumlu bir yayıncılık ortaya koyuyor Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz