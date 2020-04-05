Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: '4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri...

6 saat önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilacı daha geri ödeme listesine aldık."

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:34 Kaynak: AA

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