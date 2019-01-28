Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeleri 1 Şubat'ta Yapılacak"...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeleri 1 Şubat'ta Yapılacak"...

1 saat önce

IHAAW095208-GEN/28-01-2019- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemeleri 1 Şubat'ta yapılacak" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,
IHAAW095208-GEN/28-01-2019

- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemeleri 1 Şubat'ta yapılacak" dedi. 28.01.2019 09: 52: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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