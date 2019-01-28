Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; "58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeleri 1 Şubat'ta Yapılacak"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; "58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeleri 1 Şubat'ta Yapılacak"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk duyurdu, ek ödemeler 1 Şubat'ta yapılacak

Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, "Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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Polis, Silahını Temizlerken Kazayla Arkadaşını Vurup Şehit Etti Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak

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