Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:00 Kaynak: AA

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