Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:00 Kaynak: AA
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