Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor" - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çocuklara yönelik Türkiye'nin ilk Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın geliştirildiğini bildirdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli çocuklara yönelik Türkiye'nin ilk Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı'nın geliştirildiğini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, engelli çocuklara yönelik "Türkiye'de ilk" olma özelliğini taşıyan Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Çalıştayı düzenlendiğini aktaran Selçuk, "Gelişimi risk altında olan veya hafif, orta, ağır düzeyde engelliliği bulunan çocuklarımızın ve ailelerinin desteklenmesi, izleme ve takip mekanizmalarının belirlenmesi için yaptığımız çalıştay yol haritamız olacak." ifadelerini kullandı.

Selçuk, risk tespitinde aile, çocuk ve toplumsal risklerin birlikte ele alınacağına işaret ederek ilk olarak erken müdahale ile ilgili göstergelerin oluşturulacağını aktardı.

Erken müdahaleden sorumlu kurumlar arasında işlevsel bir ortak veri tabanı oluşturmayı da hedeflediklerini belirten Selçuk, "Erken müdahaleden sorumlu kurumların bir arada çalıştığı sistematik ve bütüncül bir mekanizma kurulması için çalışmaları başlattık." açıklamasında bulundu.

Üniversitede ilgili bölümlerin müfredatlarına ilişkin YÖK'le görüşülüyor

Bakan Selçuk, programın eğitim boyutuna ilişkin ilgili bölümlerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlara erken müdahale ve aile temelli yaklaşımlara yönelik derslerin eklenmesi için YÖK ile görüştüklerine değindi.

Öte yandan Bakanlık, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılan hane ziyaretlerinde erken müdahale programlarına işlevsellik kazandırmaya yönelik çalışmalara da başlayacak.

Erken müdahale kapsamında değerlendirilen bebeklerin ailelerini desteklemeye yönelik 2019'da hayata geçirilen Gündüz Bakım Evlerinin niteliği de artırılacak.

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 10:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor' - Son Dakika

Son Dakika

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Ünlü model, kilo eleştirilerine ateşli pozuyla cevap verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı 56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı Cem Uzan torun sahibi oldu Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı         
14:03
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı         
14:01
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı         
14:00
Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu Faturayı görünce şok geçirmeyin! Evde su tasarrufu yapmanın 7 yolu         
13:55
Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi Fransa'da ilk defa bir trans birey belediye başkanı seçildi         
13:47
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi         
13:36
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı         
13:35
Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in yer aldığı THY Euroleague'de 2019-20 sezonu iptal edildi         
13:28
El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi El öpme geleneğine, sosyal mesafe kuralına uygun korona tarifesi         
13:24
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı         
13:23
26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı         
13:21
Temel Karamollaoğlu'nun Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi         
13:15
Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak         
13:10
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük         
13:01
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın         
12:47
Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada Sulama kanalında kurt yavrusu gören Sivaslının şaşkınlığı kamerada         
12:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 16:59:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]