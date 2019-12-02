Son Dakika Haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını...
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını... - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını...

7 saat önce

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz"

Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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