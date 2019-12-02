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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını...
7 saat önce
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz" Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: AA
Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı Arı sürüsü işçinin kalçasına dadandı HDP'li belediyenin işten çıkardığı 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?